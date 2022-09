Fan preoccupati per le condizioni di salute della celebre modella, che appare magrissima, trasandata, debole e fragile. Cara Delevingne sta male? Se lo chiedono preoccupati da giorni tutti coloro che seguono soprattutto sui social la vita della super top model e attrice britannica. Sta davvero male? Cosa le sta succedendo?

La modella è apparsa pochi giorni fa scalza, con i capelli spettinati, mentre cammina barcollante in un video che inevitabilmente è diventato virale sui social. I fan sono preoccupati per le sue condizioni di salute sia fisiche che psicologiche. Temono, infatti, che possa avere presto un tracollo.

Il video risale allo scorso 5 settembre. Cara Delevingne si trova all’aeroporto di Los Angeles. I fan stentano a riconoscerla nelle immagini pubblicate in un filmato su TikTok. La modella inglese quasi non riesce a reggersi in piedi, mentre cerca di camminare e di fumare una sigaretta.

Una fonte, rimasta però anonima, avrebbe dichiarato al giornale inglese The Sun che da tempo la modella non mangerebbe e non si laverebbe più. La famiglia cerca di aiutarla e di tenerla sotto controllo: con lei pare ci sia sempre la sorella Poppy.

La situazione sarebbe davvero molto delicata, come dimostra il video che ormai da giorni circola su TikTok, nel quale la modella inglese sembra fuori di sé. Non riesce a controllarsi, non riesce a stare piedi, è proprio irriconoscibile in immagini che destano preoccupazione non solo nei fan, ma anche tra i famigliari e i tanti amici di Cara.

Cara Delevingne sta male? La preoccupazione di una delle sue più care amiche

Margot Robbie è una sua grande amica, da quando ha recitato insieme alla modella nel 2016. Lo scorso 12 settembre ha fatto visita a Cara nella sua casa di Los Angeles. E appariva disperata quando è uscita.

La modella, inoltre, da tempo non si fa più vedere in giro. Non era presente a un evento di lancio della sua collezione di moda dedicata a Karl Lagerfeld e nemmeno agli Emmy Awards 2022. Cosa sta succedendo alla modella?