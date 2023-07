L’ennesimo sinistro grave sulle strade italiane ha portato via all’affetto dei suoi cari una donna di 65 anni. Carla Costa perde la vita in strada in provincia di Cuneo, in Piemonte. Poco prima della mezzanotte di sabato 29 luglio 2023, la donna, che abitava a Montà d’Alba, ha perso la vita, durante un forte temporale. Con tutta probabilità ha avuto un malore mentre si trovava alla guida della sua auto.

A Montà d’Alba, in provincia di Cuneo, un forte temporale aveva reso la visibilità poco chiara. Carla Costa era alla guida della sua auto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna potrebbe aver perso il controllo dell’auto, finendo la sua corsa fuori strada.

Non si sa se la donna di 65 anni abbia avuto un malore, in seguito al quale ha perso il controllo della vettura che guidava uscendo di strada. Oppure se il sinistro è stato causato dal forte maltempo che imperversava in zona nella serata di sabato.

Secondo quanto ricostruiti dalle forze dell’ordine, intervenute sul luogo del sinistro nella nottata tra sabato 29 luglio 2023 e domenica 30 luglio 2023, non ci sarebbero altre auto coinvolte. La donna sarebbe uscita di strada per cause ancora da accertare.

Le autorità hanno potuto subito riconoscere la vittima dai documenti che aveva con sé ed eseguendo anche un controllo dei dati di immatricolazione dell’auto. La donna era vicina a casa sua quando un nubifragio le ha impedito di mettersi al riparo.

Per Carla Costa non c’era più niente da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna 65enne

La donna, per le cattive condizioni del tempo o per un malore, non è riuscita a governare la sua auto. Macchina che ha finito la sua corsa fuori strada. Purtroppo per lei non c’è stato niente da fare.

A dare l’allarme è stato un automobilista che passava di lì e che ha notato il mezzo incidentato con motore e luci accesi. Quando i medici sono arrivati, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna di 65 anni.