I soccorritori non hanno potuto far nulla per salvargli la vita

Lutto a Vicenza, in Veneto per la scomparsa di Carlo Cardinale: è morto il direttore di un cantiere che si stava occupando di alcuni lavori di ristrutturazione di un asilo nido della città veneta. L’uomo si è sentito male improvvisamente e a causa di un malore il suo cuore ha smesso di battere. È morto davanti ai colleghi che non hanno potuto far niente per lui.

Stava lavorando all’interno di un edificio scolastico di via Turra a Vicenza, quando improvvisamente l’uomo di 46 anni originario di Galatone, in provincia di Lecce, si è sentito male. Carlo Cardinale si è accasciato all’improvviso di fronte ai colleghi che non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

La sua azienda si trovava in trasferta: la ditta salentina aveva ottenuto un appalto per dei lavori in questo edificio scolastico, per la sostituzione dei serramenti esterni. Carlo Cardinale si trovava all’interno dell’edificio, chiuso per le vacanze di Pasqua, quando ha avuto un malore.

Quando l’uomo di 46 anni ha avuto un malore, i colleghi della ditta al lavoro insieme a lui hanno cercato di aiutarlo, chiamando subito i soccorsi che sono prontamente intervenuti con un’ambulanza del 118 che ha raggiunto in breve tempo l’asilo nido.

Quando il personale sanitario del 118 è arrivato a soccorrere il direttore del cantiere della ditta di Lecce, per lui purtroppo non c’era più niente da fare. Le manovre di rianimazione non avrebbero più potuto aiutarlo. Non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Fonte foto da Pixabay

Carlo Cardinale morto a soli 46 anni di fronte ai colleghi che non hanno potuto far niente per salvarlo

Carlo Cardinale era molto conosciuto nel suo paese d’origine, Galatone, in provincia di Lecce, in Puglia. L’uomo, infatti, era stato a lungo presidente dello storico Milan Club Locale.

Carlo Cardinale lascia moglie e due figli.