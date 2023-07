Il mondo accademico sardo è in lutto per la scomparsa di Carlo Lugliè. Il docente di 59 anni, infatti, ha perso la vita per salvare in mare il figlio 11enne della compagna che si trovava in difficoltà. La tragedia ha avuto luogo sulla spiaggia dell’Is Arenas, nella provincia di Oristano, in Sardegna. Era molto conosciuto e apprezzato nel mondo della cultura sarda.

Carlo Lugliè insegnava preistoria e protostoria all’Università di Cagliari. Nel tardo pomeriggio di domenica 2 luglio 2023 era al mare con la compagna e il figlio di 11 anni. Improvvisamente il ragazzo, che era a fare il bagno al mare, si è trovato in difficoltà.

L’uomo, vedendo che mostrava segni di affaticamento, ha subito raggiunto il ragazzino a nuoto. Lo ha tenuto a galla, attenendo l’intervento di alcuni allievi della scuola di vela locale, che lo hanno raggiunto tra onde non proprio basse.

Arrivati sul bagnasciuga, il ragazzino di 11 anni è stato soccorso dai presenti. Mentre Carlo Lugliè quando è arrivato già non respirava più. Hanno cercato di rianimarlo anche i soccorritori del 118, che hanno chiesto l’intervento dell’elicottero.

Nel frattempo i Carabinieri del luogo hanno raggiunto la spiaggia. Per lo stimato professore di 59 anni non c’è stato nulla da fare. Ha perso la vita salvando quella del ragazzino di 11 anni.

Chi era Carlo Lugliè, stimato professore universitario sardo

Carlo Lugliè era originario di Cuglieri. Era professore universitario e uno dei massimi studiosi dell’ossidiana sarda e componente del Comitato scientifico della Fondazione Mont’e Prama.

Queste le parole di cordoglio del rettore Francesco Mola: