La modella Carlotta Bertotti è stata ospite al programma televisivo Le Iene ed ha raccontato la sua storia. Tante persone faranno tesoro delle sue parole.

Per tanto tempo, la sua condizione ha influenzato negativamente la sua vita, portandola anche a sentirsi a disagio e a non riuscire a socializzare con le persone, soprattutto a scuola. Poi un giorno, Carlotta Bertotti si è guardata allo specchio ed ha accettato se stessa. Da quel momento la sua vita è cambiata ed è riuscita a realizzarsi e a trovare la felicità.

La modella è nata con una voglia sul viso, chiamata Nevo di Ota. A soli 8 anni, era cresciuta così tanto da coprirle la metà del volto. Era una bambina che si vergognava e che non riusciva a guardare le persone, per paura di essere giudicata e presa in giro.

Soltanto dopo aver compiuto 18 anni, ha capito che non era giusto continuare a nascondersi sotto strati di trucco e che anche lei era bellissima, così come ogni altra ragazza.

Quando sono nata avevo un puntino nell’occhio, pensavano a un trauma da parto. Invece era un qualcosa destinato a crescere con me e a segnare per tutta la mia vita il mio volto. Prima di andare a scuola passavo le ore al trucco e indossavo una lente a contatto speciale per non essere costretta ad affrontare sguardi e domande. Avevo alzato un muro intorno a me.

