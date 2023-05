Il governo Meloni ha inserito in legge di bilancio anche il rinnovo della carta acquisti destinata alle famiglie meno abbienti per supportarle nel fare la spesa o pagare le bollette. Dopo mesi di attesa è arrivato il decreto ministeriale con i requisiti e le modalità di erogazione della nuova carta acquisti.

Fonte: web

La cifra stanziata da governo nella legge di bilancio è di 500 milioni di euro destinati alle famiglie in stato di povertà. Il primo importante requisito per ottenere il sussidio è un Isee al di sotto dei 15mila euro. Ma le risorse non basteranno per tutti: il sostegno verrà erogato a un massimo di 1 milione e 300 mila famiglie. Saranno i comuni a fare una selezione dando la carta acquisti a quelle che ritengono più in difficoltà.

L’importo sarà di 382,50 euro da spendere entro il 31 dicembre 2023 per l’acquisto di beni di tipo alimentare di prima necessità, esclusi gli alcolici. Bisognerà recarsi negli uffici convenzionati con la lista che sarà stilata e pubblicata a breve.

Non bisogna fare nessuna domanda per ottenere la carta acquisti perché saranno i Comuni a gestire l’intero iter sulla base dei dati provenienti dall’Inps.

Nello specifico l’ente comunicherà ai comuni l’elenco completo delle famiglie residenti sul territorio con Isee inferiore a 15 mila euro.

I comuni potranno poi stilare una sorta di graduatoria dando precedenza ai:

nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, priorità è data ai nuclei con indicatore Isee più basso;

nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, priorità è data ai nuclei con indicatore Isee più basso;

nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore Isee più basso.

Il comune contatterà le famiglie affidandogli la carta già caricata e spendibile a partire da luglio.