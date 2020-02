Case a un euro a Bisaccia Vendono 90 case in una pittoresca città italiana per solo 1 euro ciascuna. Ecco di che paesino si tratta e perché questa scelta.

Ogni persona adulta sogna il glorioso giorno in cui potrà avere la propria casa, in cui vivere con i propri cari e trascorrere momenti indimenticabili. L’Italia sta realizzando i sogni di molte persone vendendo quasi un centinaio di case per un modesto importo di un euro.

Le proprietà in vendita dal governo italiano si trovano a Bisaccia, una cittadina situata a sud di quel paese, in Campania. Dove i suoi abitanti si distinguono per la loro generosità e gentilezza. In totale, vengono offerti 90 immobili per un euro ciascuno. E, come previsto con quel prezzo, le case non si distinguono proprio perché lussuose, ma al contrario.

Le case sono in cattive condizioni e la comunità è stata colpita da un alto tasso di emigrazione e da una serie di gravi terremoti, il più recente è stato nel 1980.

In cambio del prezzo basso, le autorità italiane si aspettano che gli acquirenti rinnovino gli edifici prima di trasferirsi. Il vice sindaco della città, Francesco Tartaglia, desidera che grandi famiglie e amici possano muoversi insieme, poiché la natura molto unita dell’architettura del luogo si presta a progetti di restauro comuni.

“L’area abbandonata si estende attraverso la parte più antica della città. Le case disabitate sono raggruppate fianco a fianco , lungo le stesse strade, alcune condividono addirittura un ingresso comune. Ecco perché diamo il benvenuto a famiglie, gruppi di amici, parenti, persone che si conoscono o investitori che si uniscono. Li incoraggiamo a comprare più di una casa per avere un impatto reale e dare loro una nuova vita “, ha detto il vice sindaco.

Bisaccia non è la prima città in Italia a offrire case per pochi centesimi, tuttavia, a differenza di altre aree, le autorità possiedono edifici abbandonati, il che significa che gli acquirenti non dovranno affrontare lunghe trattative con i proprietari originali.

“Garantiamo che il processo di acquisto sarà rapido e fluido, non dovremo inseguire i discendenti degli ex proprietari ,né sorgeranno problemi con terze parti”, ha dichiarato Tartaglia.

Prima di riunire i tuoi amici e svuotare il salvadanaio, lascia che ti dica qualcosa in più sulla città. Si trova al confine tra Campania, Basilicata e Puglia ed è ricca di grotte e catacombe dell’età del bronzo. C’è anche un sacco di escursioni nelle tranquille colline circostanti e il luogo è noto per sfoggiare deliziose paste.

“Il nostro folklore e le nostre tradizioni sono il prodotto di una pittoresca fusione tra regioni, celebriamo il nostro Carnevale con maschere locali e abbiamo una varietà di frutta e cibi che coprono tutte le regioni. È come ottenere il meglio di tre regioni in un unico posto ”, ha affermato il sindaco.

La cosa migliore è che gli abitanti della città aspettano a braccia aperte le persone che osano comprare una casa, garantendo loro il miglior benvenuto. “I nuovi arrivati ​​sono viziati e curati. Vogliamo che questo posto risplenda di nuovo”, afferma il sindaco.

Quindi, se stai cercando una casa a basso prezzo, non esitare, l’avventura italiana ti sta aspettando.

È un posto magico