Caserta, bimbo di 3 anni precipitato dal balcone Bimbo di 3 anni precipitato dal balcone dell'appartamento al quarto piano.

Un drammatico incidente è avvenuto nella giornata di oggi, sabato quattro aprile a via Roma, nel centro di Caserta. Un bimbo di soli tre anni, è precipitato dal balcone dell’appartamento al quarto piano. E’ stato soccorso in condizioni disperate ed in molti hanno assistito alla scena.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto la famiglia, ma anche tutte le persone che hanno visto cosa è accaduto in quei secondi terrificanti e che non hanno potuto fare nulla.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il piccolo era all’appartamento della famiglia, in via Roma al centro di Caserta, con entrambi i suoi genitori.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, è arrivato sul balcone ed è precipitato dal quarto piano del palazzo.

Sul posto è stato chiesto l’intervento del cento diciotto, che è arrivato in pochissimi minuti. Secondo le prime informazioni, quando i para medici lo hanno soccorso, respirava ancora.

Il bimbo, ora, è stato portato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano, ma le sue condizioni sin da subito sono apparse disperate. I medici stanno facendo il possibile per cercare di capire i traumi che ha riportato e per cercare soprattutto di salvargli la vita, visto che la sua situazione è davvero disperata.

All’abitazione, sono arrivate anche le forze dell’ordine, che ora stanno ascoltando tutte le persone che hanno assistito all’incidente e soprattutto stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto in quei secondi.

In base alle prime informazioni che sono venute fuori, sembrerebbe che sia stato un drammatico incidente domestico, ma le indagini degli inquirenti per il momento non sono ancora concluse.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, ma soprattutto sulle condizioni mediche del bimbo.