Caserta: morto il bambino di 3 anni caduto dal balcone Morto il bambino di 3 anni precipitato dal balcone

Il drammatico incidente si è verificato nella giornata di ieri, 4 aprile, a Caserta, precisamente in via Roma. Erano appena passate le 19:00, quando un bambino di 3 anni, è precipitato dal balcone del suo appartamento, al quarto piano. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e i medici hanno fatto tutto il possibile, ma le sue condizioni erano troppo critiche.

Dopo l’incidente, il bambino è stato portato con urgenza immediata all’ospedale Sant’Anna di San Sebastiano. Il team ospedaliero si è subito mobilitato per assicurargli le cure necessarie.

Purtroppo, nonostante i disperati tentativi, il bambino non ce l’ha fatta ed è morto questa notte.

Non sono ancora state rese note le dinamiche dell’incidente, ma nel momento della caduta, il bambino si trovava a casa con i suoi genitori. Per adesso, si pensa che in un momento di distrazione, il piccolo si sia arrampicato sul balcone e dopo essersi sporto troppo, abbia perso l’equilibrio.

Una caduta di 4 piani, 15 metri, che è risultata fatale.

Sul posto è intervenuta anche la Questura di Caserta, che ha dato il via alle indagini. Gli agenti hanno interrogato i suoi genitori, così come tutti vicini, che hanno assistito alla scena. Per ora non ci sono ulteriori notizie e l’ipotesi rimane quella di un incidente domestico, ma le indagini sono ancora in corso.

La vicenda ha sconvolto la sua famiglia, così come l’intera comunità.

In molti hanno sperato e pregato affinché le sue condizioni migliorassero, ma il piccolo non ce l’ha fatta e questa notte, ha chiuso gli occhi per sempre.

È la seconda tragica morte di quest’ultimo periodo. Lo scorso 28 marzo, a Metaponto, in provincia di Matera, è stato trovato morto un bambino di 3 anni che era scomparso. Si era allontanato dalla sua abitazione, mentre stava giocando fuori con i suoi cani. La sua famiglia ha immediatamente allarmato i soccorsi, che hanno dato il via alle ricerche, aiutati da sommozzatori, cani, elicotteri, volontari ed anche droni.

Alla fine, il bambino è stato trovato senza vita, nei pressi della foce del fiume Bradano, dai carabinieri di Pisticci. Il piccolo Diego è scivolato nel fiume e poi è morto.