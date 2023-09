Nelle prossime ore il medico legale dovrà eseguire l’autopsia sul corpo della neonata di un mese e mezzo trovata senza vita, con ustioni e lividi sul corpo. Sono ancora molte le domande a cui gli inquirenti dovrebbero trovare delle risposte, per capire cosa è successo.

I genitori molto giovani e con altri 2 bambini, hanno detto che il dramma si è consumato la sera prima, proprio mentre le stavano facendo un bagnetto, come accadeva sempre.

Gli inquirenti dopo un controllo nella casa, hanno fatto nuove importanti scoperte. In queste ultime ore è spuntato fuori il giallo di una pentola bollente trovata.

Il quotidiano locale Il Mattino, ha spiegato che forse per lo scaldabagno rotto, hanno deciso di scaldare l’acqua sul gas. Non essendosi resi conto che era troppo bollente per il bagno, hanno fatto il grave errore.

Inoltre, dal racconto della coppia poco dopo l’ustione della bambina, hanno chiamato il pediatra. Quest’ultimo gli ha consigliato di prenderle una crema, che insieme alla pentola ora è sotto sequestro.

Durante il colloquio con le forze dell’ordine, la madre ed il padre sono apparsi molto uniti. Tuttavia, non sono riusciti a dare delle spiegazioni su quella pentola trovata in casa e che potrebbe essere servita, per scaldare l’acqua.

Le indagini per la neonata trovata senza vita

Il dramma di questa piccolina, si è consumato nella mattina di sabato 2 settembre. Precisamente nella casa della famiglia, che si trova nel comune di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.

La neonata aveva ustioni e lividi nella parte del corpo. Probabilmente i genitori non avevano dato peso a ciò che era successo la sera prima e credevano che sarebbe guarito nel giro di pochi giorni.

Tuttavia, la mattina successiva, quando si sono svegliati hanno scoperto che la loro bambina più piccola era ormai senza vita. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso, ma ora saranno solo le indagini a chiarire cosa è successo in quella casa.