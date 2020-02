Caserta, papà abbandona moglie e figlia in autostrada Caserta, abbandona moglie e figlia in autostrada. Ecco cosa hanno scoperto gli agenti di polizia..

Una vicenda davvero incredibile è accaduta nella giornata di ieri, sabato otto febbraio, dove un uomo ha abbandonato la moglie e la figlia di soli otto anni, di origini iraniane, nell’autostrada A1, Napoli Milano. Gli agenti di polizia sono andati subito sul posto ed hanno scoperto cosa era accaduto.

Un evento terribile, che ha portato molto sconcerto a Caserta, da dove viene la famiglia, dove la comunità, non avrebbe mai immaginato che potesse accadere una cosa del genere.

Secondo le informazioni che sono emerse nelle ultime ore, le forze dell’ordine, hanno risposto ad una telefonata, in cui sono venuti a conoscenza della donna e la bimba abbandonate in un’area di servizio.

Gli agenti sono andati subito sul posto e quando hanno interrogato la moglie di trenta sette anni, hanno scoperto che non è la prima volta che l’uomo usa violenza contro la sua famiglia.

La bimba di otto anni, insieme alla mamma è stata trasportata in una comunità sicura, dove verrà sottoposta a tutti i controlli e dove potrà trovare un posto sicuro lontano dal marito, insieme ad entrambe le sue figlie. Con questa vicenda, sono emerse tutte le verità si questa padre e marito.

Il papà è fuggito nel nulla e gli agenti stanno facendo il possibile per riuscire a trovarlo. Il suo telefono sembra essere spento e per il momento non ci sono sue informazioni.

La mamma e la piccola, insieme all’altra figlia di quindici anni, nonostante tutto stanno bene e sono in un luogo sicuro. Non dovranno più sopportare eventi del genere.

Episodi come questi accadono sempre più spesso e le vittime sono sempre le donne. Gli agenti stanno ancora lavorando per trovarlo e stanno facendo il possibile.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda terribile.

