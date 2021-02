Uomo picchia a morte il figlio della compagna. È successo nel casertano: il bambino aveva solo 2 anni. Quando è arrivato in ospedale le sue condizioni erano disperate e i medici non hanno potuto far nulla per salvare questa povera creatura innocente. Il compagno della madre, accusato della sua morte, è stato fermato poco dopo.

Fonte Pixabay

L’uomo di origine nigeriana e residente a Castel Volturno, in provincia di Caserta, è stato fermato dai Carabinieri e accusato della morte di un bambino di soli due anni, il figlio della compagna.

Secondo l’accusa, il compagno della madre lo avrebbe picchiato così violentemente da causargli lesioni gravi che purtroppo lo hanno ucciso.

Trasferito subito al Pronto Soccorso nella notte, i medici non hanno potuto fare niente per salvare questa piccola vita.

L’uomo, un ragazzo di 25 anni, ha ridotto il bambino di 2 anni, figlio della compagna di origini liberiane, in condizioni disperate. I medici del Pronto soccorso della clinica Pineta Grande hanno fatto il possibile, ma le lesioni erano troppo gravi.

La donna aveva affidato al compagno il figlio, mentre si trovava al lavoro: è una badante. Al ritorno ha ritrovato il figlio in fin di vita, massacrato di botte.

Non riusciva a respirare e lo ha condotto subito in ospedale. La mamma ha raccontato di essere stata anche lei vittima di maltrattamenti in passato.

Fonte Pixabay

Uomo picchia a morte il figlio della compagna: ora è in carcere

L’indagine per capire le responsabilità nella morte di un bambino di soli 2 anni è coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, diretta da Maria Antonietta Troncone.

Fonte Pixabay

I Carabinieri di Castel Volturno hanno condotto le prime indagini e i medici hanno già confermato che le lesioni sono dovute a percosse. Gli agenti devono ora ricostruire le ultime ore di vita del bambino. Adesso si attende solo l’esito dell’autopsia.