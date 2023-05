La storia di Casey Rivara si è diffusa in tutto il mondo. L’uomo di 41 anni ha perso la vita, davanti agli occhi dei suoi figli, mentre stava aiutando un’anatra e i suoi anatroccoli ad attraversare la strada.

Un gesto pieno di umanità che ha dimostrato al mondo che meravigliosa persona era, ma che gli è costato la vita.

Un’auto guidata da una ragazza di 17 anni è arrivata a tutta velocità e l’ha investito, spezzando la sua vita. La vicenda è accaduta in California, davanti agli occhi dei suoi figli, che stavano ammirando l’amore del loro papà per quegli animali in difficoltà.

Aveva appena ripreso i suoi bambini dal corso di nuoto e stava tornando da sua moglie, Angel Chow. Durante il tragitto, ha notato un’anatra per strada che, insieme ai suoi piccolini, cercava di raggiungere l’altra parte della strada. Senza pensarci due volte, si è fermato e si è apprestato ad aiutarla. Di certo non immaginava che quel gesto dolce ed altruista, capace di lasciare un’importante lezione ai suoi figli, gli sarebbe costato la vita.

Casey Rivara sapeva che su quella strada le macchine arrivavano a tutta velocità e che quella mamma anatra avrebbe potuto perdere la vita. Voleva proteggerla ed è ciò che ha fatto.

Il gesto di Casey Rivara applaudito da tutti

Tutti i presenti lo hanno applaudito, i suoi figli sorridevano dalla macchina, ma proprio mentre tornava da loro, è accaduto l’imprevedibile.

Quella vettura è arrivata a tutta velocità e l’ha travolto. È stato sbalzato a diversi metri di distanza e, purtroppo, nonostante il trasporto immediato in ospedale, il 41enne non ce l’ha fatta.

L’intera comunità è ancora sconvolta e la sua storia ha raggiunto ogni parte del mondo attraverso i social network. Il gesto di quest’uomo merita di essere conosciuto ed acclamato. Per sempre sarà ricordato come un marito e un padre straordinario.