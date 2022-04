Cashback di Stato 2022, come funziona e come sfruttarlo

L’esecutivo di Mario Draghi ripropone il cashback di Stato 2022, che ritorna con qualche piccola variazione rispetto al passato. Il Governo prevede nuovi rimborsi che i cittadini possono richiedere per acquisti fatti, secondo determinate modalità che saranno previste. Ma come funziona il Cashback di Stato 2022 e come fare per accedere al rimborso di alcune spese?

Il nuovo Cashback di Stato consente ai cittadini di non conservare più scontrini e ricevute di spese effettuate per poterle poi scaricare dalla dichiarazione dei redditi. Come ad esempio visite mediche e farmaci: le prime, ad esempio, potranno garantire la restituzione immediata del 19% dell’importo pagato.

Laura Castelli, vice ministra dell’Economia, spiega:

In questo modo i contribuenti avranno davvero il diritto a ottenere quello che gli spetta in maniera semplice. E poi è un modo per continuare a utilizzare quello che abbiamo costruito sul piano digitale sul Fisco.

Cashback di Stato 2022, il meccanismo di funzionamento cambia

Per prima cosa devi sapere che ancora non è attivo, ma si attende delega fiscale non ancora arrivata al Senato. E poi solamente in seguito alla pubblicazione in Gazzetta dei decreti legislativi si potrà iniziare a procedere.

La prima sperimentazione riguarderà le spese sanitarie, in attesa poi di estendere il cashback anche ad altre categorie. Il Governo spinge per poter incentivare tutti a dotarsi di SPID. I rimborsi non saranno su tutte le spese fatte con bancomat e carta di credito, com’era prima.

Il rimborso si otterrà come detrazione, così da non conservare più scontrini e fatture per le dichiarazioni dei redditi. Al momento del pagamento bisognerà indicare la volontà di accedere al Cashback e si potrà avere il rimborso immediato della percentuale prevista per la spesa sanitaria.

Nonostante sia diverso da quello proposto dal Governo Conte, i Cinquestelle rivendicano la vittoria del suo ritorno: