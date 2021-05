Durante l’ultima puntata di Domenica Live, Barbara D’Urso ha mandato in onda una deposizione esclusiva sul caso della piccola Denise Pipitone. A parlare, questa volta, è stato l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi.

Fabrizio era finito tra gli indagati del rapimento della bimba scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004 e fu l’unico condannato per falsa testimonianza. Aveva dichiarato di aver dormito tutta la mattina, ma i tabulati telefonici avevano subito smentito le sue dichiarazioni.

La trasmissione ha voluto domandargli della famosa intercettazione sulle galline e della famosa frase “Ce l’ammazzasti chidda“.

Fabrizio ha spiegato, a telecamere spente, che non ha mai avuto la certezza che Jessica fosse coinvolta nel rapimento di Denise Pipitone, ma ha soltanto avuto dei sospetti in seguito.

Denise Pipitone: il racconto di Fabrizio

Prima di quell’occasione dell’11 dicembre 2004 non avevo mai chiesto a Jessica, nonostante le voci che circolavano sul suo conto circa un suo coinvolgimento nella sparizione di Denise, se effettivamente lei avesse a che fare con quel fatto.

Posso dirvi che allorquando ho visto in televisione Piera Maggio più volte lanciare appelli per ritrovare sua figlia Denise. E poi si è saputo che il padre vero della bambina era il Pulizzi Piero, padre della Jessica, il sospetto che quest’ultima avesse portato a compimento tale efferato atto è stato più forte di me. La Jessica mi disse: “Così come ho sofferto io, adesso soffrono gli altri”.

Fabrizio ha poi dichiarato di aver chiesto più volte alla sua ex fidanzata se fosse coinvolta nel rapimento di Denise Pipitone, ma ogni volta Jessica gli rispondeva in modo vago. La frase sulle “galline” l’ha pronunciata mentre parlavano di questo e ancora oggi non sa spiegare il perché aveva esordito in quel modo.

Il sospetto su Jessica Pulizzi

Dal tono della voce e dalla maniera evasiva in cui mi rispondeva, ho avuto la sensazione netta che era stata lei a commettere quel gesto criminoso. In tre anni di assidua frequentazione ho imparato a conoscere quando mi diceva le bugie. In quella occasione è stata questa la mia sensazione.

L’ex fidanzato della figlia di Anna Corona, ha concluso il suo racconto spiegando che Jessica in lacrime, una volta, gli aveva detto che senza di lui non capiva più nulla e non controllava i suoi gesti. È stato allora che ha provato paura e sconcerto. E sentito che quella era una specie di confessione di ciò che aveva fatto.