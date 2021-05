L’attenzione nelle ultime ore è tutta rivolta su Mazara del Vallo, dove i Carabinieri stanno ispezionando l’ex casa di Anna Corona. Una decisione presa dopo una segnalazione arrivata sulla piccola Denise Pipitone.

Durante il programma Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara D’Urso, sono state trasmesse in diretta le parole di Piera Maggio, che al momento è sconvolta da quanto sta accadendo. E allo stesso tempo, è delusa per le modalità con le quali è venuta a saperlo. Ecco le sue parole:

Sono scioccata, non nego che ho pianto. Ho saputo solo da poco quello che sta succedendo. Mi aspettavo almeno di ricevere una telefonata e di non sapere tutto questo dai giornali. Potevano anche avvisarmi ed avere più delicatezza nei miei confronti. Ho letto che si cerca il cadavere di Denise. Sono sotto shock. Ho fatto un viaggio con mio marito per andare dal mio avvocato, chiedendomi se tutto questo sia davvero possibile.

Piera Maggio è una madre leonessa che non ha mai perso la speranza di riabbracciare la sua bambina, nonostante siano passati 17 lunghi anni. Grazie alle testimonianze di un’ex Pm, Maria Angioni, si è tornati ad indagare sulla scomparsa della bambina.

Oggi, è arrivata la scioccante notizia che qualcuno ha segnalato la presenza di una botola e di un muro e che potrebbero esserci elementi fondamentali dentro quella casa. I giornali hanno parlato del cadavere della bambina, ma non è nulla di certo. Potrebbe essere una semplice segnalazione e nulla di più. Non si sta cercando un cadavere con certezza. Si stanno cercando elementi e verità.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco, che stanno ispezionando l’interno di un pozzo.

Denise Pipitone: non si tratta di una segnalazione anonima

L’avvocato Giacomo Frazzitta ha spiegato che si parla di una segnalazione anonima, ma non è affatto così. Sanno chi sia stato a parlare, ma ha preferito non continuare il discorso.

Gli inquirenti stanno anche confrontando la piantina della casa, per vedere se ci sono muri costruiti in seguito, che possano nascondere o aver nascosto qualcosa. Come ad esempio una stanza segreta. Si dovrà attendere ancora un po’, per ricevere ulteriori aggiornamenti sull’ispezione.