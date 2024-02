Il triste caso di Emanuela Orlandi sembra non trovare risoluzione. Ora, a distanza di anni, emerge una nuova e sconcertante verità che potrebbe avere a che fare con una gravidanza e la pedofilia. A parlarne il fratello Pietro.

Pietro Orlandi a Verissimo

L’uomo si è recato da Silvia Toffanin, a “Verissimo“, per mostrare un documento ufficiale che getterebbe ancora più fango su tutta questa storia. Che cosa è successo ad Emanuela?

Verissimo: Pietro Orlandi si reca in trasmissione per parlare della sorella Emanuela

I casi di cronaca nera sono all’ordine del giorno, ma quello relativo alla triste scomparsa di Emanuela Orlandi è da sempre sulla bocca di tutti. A distanza di moltissimi anni dalla sua scomparsa, il fratello Pietro ha deciso di affrontare l’argomento che vedrebbe importanti aggiornamenti in merito alla storia della sorella.

Per farlo ha decido di andare a Verissimo, dove ha portato con sé alcuni documenti che parlano di una gravidanza della sorella. Sembra infatti che la ragazza fosse rimasta incinta e che avesse abortito a Londra.

Emanuela Orlandi

Nello scritto, risalente al 1993 e firmato dal Cardinal Poletti, emergono delle contraddizioni in merito alla residenza della giovane. L’uomo di Chiesa avrebbe quindi scritto al Ministero della difesa dichiarando:

La ringrazio per essersi reso disponibile per il problema inaspettato. Importante che la signorina Orlandi rimanga viva e in salute, per quanto è chiara la visione del Vaticano che un feto all’interno di un grembo materno possiede un’anima, comprendo la sua preoccupazione ed essendone coinvolto in prima persona condivido in parte il suo pensiero.

Che cosa è successo a Emanuela Orlandi?

Credits: La7 Attualità

Dalla lettera portata in trasmissione si evince come Emanuela fosse incinta e come sia stato tutto insabbiato per molto tempo, fino a far passare anche questa lettera come un falso. Come non ricordare la storia di questa povera ragazza che è sparita nel lontano 1983 dopo aver frequentato una lezione di musica.

Le ipotesi fatte sul suo conto sono state davvero tante, dalla pedofilia al terrorismo. Dopo 40 una risposta non c’è, se non l’enorme sofferenza che vive ancora nel cuore dei suoi familiari.

Pietro Orlandi

Pietro ha poi dichiarato come sia stata contattata la Commissione Parlamentare per cercare di avviare delle indagini più approfondite. Anche Papa Francesco è stato interpellato nella ricerca della verità.

Purtroppo una delle piste più veritiere sarebbe quella che a che fare con la pedofilia. Secondo alcune testimonianze, infatti, la ragazza avrebbe ricevuto delle attenzioni particolari da un uomo di Chiesa molto più grande di lei qualche giorno prima della sua scomparsa. Quale sarà la verità?