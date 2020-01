Castel Giubileo, frana su un palazzo: 11 persone salvate Paura stamattina intorno alle 6 a Roma, è avvenuta una frana in Salita Castel Giubileo al civico 159. 11 persone sono rimaste intrappolate nei loro appartamenti

Paura stamattina intorno alle 6 a Roma, è avvenuta una frana in Salita Castel Giubileo al civico 159. Restano ancora sconosciuti i motivi che hanno causato lo smottamento ma per fortuna sono state salvate dai Vigili del Fuoco 11 persone rimaste intrappolate nei loro appartamenti.

Nella mattina di oggi, giovedì 16 gennaio 2020, è avvenuta una frana all’alba a Castel Giubileo a Roma Nord.

Stando alle prime informazioni che stanno trapelando in questi momenti, uno smottamento ha coinvolto un palazzo di 4 piani ed aveva bloccato 11 persone all’interno dei loro appartamenti ma per fortuna, grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, sono state tutte salvate e nessuno è rimasto ferito ma il palazzo è stato dichiarato inagibile.

I Vigili del Fuoco, insieme ai soccorritori, stanno verificando se la frana possa aver coinvolto altre persone.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Nucleo Speleo Alpino- Fluviale e dell’ Usar (Urban Search And Rescue), così come i sanitari del 118, le squadre di Acea e la Polizia di Stato.

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, le operazioni di soccorso sono risultate molto complesse per l’importante massa di terreno fangoso che è franato.

I Vigili del Fuoco hanno pubblicato un tweet:

“#Roma #16gennaio 5:40, intervento dei #vigilidelfuoco in via Salita di Castel Giubileo per uno smottamento di terreno che ha coinvolto parzialmente una palazzina di 4 piani: 11 persone rimaste evacuate dalle abitazioni. Verifiche in corso”.

La frana che ha colpito un palazzo di 4 piani al civico 159 in Salita Castel Giubileo, potrebbe essere stata causata da una conduttura idrica esplosa.

Il fiume di fango ha distrutto il muro del palazzo e si è arrestato davanti alla porta d’ingresso.

Gli 11 abitanti erano rimasti intrappolati all’interno degli appartamenti, sono stati messi in salvo dai Vigili del Fuoco.