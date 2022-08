Gli agenti della polizia scientifica hanno fatto una perquisizione nella vecchia abitazione di Valentina Giunta, la giovane mamma uccisa dal figlio di soli 15 anni. Una casa vuota, chiusa ormai da tempo, visto che lei aveva deciso di trasferirsi in un altro quartiere con il padre.

Sono ancora tante le domande a cui gli inquirenti vogliono trovare una risposta dietro questa perdita così straziante. I rapporti tra madre e figlio erano così tesi, da portare anche ad un delitto.

Una volta aperta la porta verde, che divide la strada dagli appartamenti, ci sono delle scale, che non hanno nemmeno delle maioliche. Sulla ringhiera c’è ancora un tappeto appeso.

Gli agenti inoltre, proprio su quelle scale hanno trovato delle tracce di sangue, che sembrerebbero proprio appartenere a Valentina Giunta. I poliziotti hanno tracciato la probabile fuga della donna dalla furia omicida di suo figlio.

Ha trovato riparo nella cucina, dove poi l’hanno trovata ormai agonizzante i sanitari. Solo 17 minuti dopo l’arrivo dei medici nell’abitazione, il cuore della giovane mamma ha cessato di battere per sempre. Troppo gravi le ferite che ha riportato al collo, al fianco ed alla spalla sinistra.

Omicidio Valentina Giunta, i fatti

La tragedia di questa donna è avvenuta nella serata di lunedì 25 luglio. Nella sua vecchia abitazione in via Salvatore Di Giacomo, a Catania.

Stava preparando le ultime cose per il trasloco e solo la mattina successiva il furgone dei traslochi, sarebbe dovuto passare a prendere gli ultimi pacchi. Lei si era trasferita in una casa in affitto con il papà ed il figlio più piccolo.

Tuttavia, tra Valentina Giunta ed il suo primo genito i rapporti erano molto tesi. Questo perché il ragazzo non accettava l’idea che la madre volesse separarsi dal padre, che era in carcere per alcuni reati.

Il ragazzo di soli 15 anni dopo un’ennesima discussione, ha preso un coltello e con diversi fendenti, ha messo fine alla vita di sua madre. In un primo momento è fuggito via, ma gli agenti sono riusciti a rintracciarlo solo la mattina successiva. Nell’interrogatorio ha confessato ed ha anche fatto ritrovare gli indumenti usati al momento dell’omicidio.