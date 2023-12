Non ha confessato e non ha richiesto la cauzione, il fidanzato di Catiuscia Machado dovrà comparire in aula il prossimo 24 gennaio

Una triste notizia che arriva da Sidney ma che in poco tempo si è già diffusa in tutto il mondo. Catiuscia Machado è stata trovata senza vita nella vasca da bagno dell’appartamento in cui viveva con il fidanzato, ora accusato di delitto colposo.

Diogo De Oliviera, 40 anni, avrebbe, secondo gli inquirenti, picchiato violentemente Catiuscia Machado durante una lite in casa, facendola cadere nella vasca da bagno. La giovane insegnante di sostegno è deceduta a seguito delle gravi ferite alla testa.

Proprio il fidanzato ha lanciato l’allarme ai soccorsi e alle forze del’ordine. L’insegnate è stata trovata priva di vita nella vasca da bagno, circondata da buste di cibo congelato. L’uomo è stato arrestato ed ora è in attesa di comparire davanti al giudice e di dare la sua versione dei fatti. Si attendono anche i risultati dell’autopsia effettuata sul corpo di Catiuscia, che stabiliranno l’esatta causa del decesso della donna.

Da poco si era trasferita in Australia, l’insegnante brasiliana amava la vita e il suo lavoro, come dimostrano i numerosi post pubblicati sui social. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare la famiglia in Brasile, per dare la straziante notizia ai suoi genitori. Catiuscia era specializzata in psicopedagogia, si occupava di bambini con problemi di salute mentale.

Non perdeva occasione per scrivere su Facebook quanto i suoi ragazzi le insegnassero ad ogni nuova esperienza e quanto fosse grata alla vita per quegli immensi regali. Eppure il sorriso di una donna tanto felice, è stato spezzato in modo brutale dal suo stesso fidanzato.

Oliviera non ha richiesto la cauzione, dovrà comparire in aula il prossimo 24 gennaio.

Uno degli ultimi post di Catiuscia Machado