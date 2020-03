Cavaglià, bimba di 2 anni morta nel sonno Bimba di due anni trovata senza vita. Si è spenta nel sonno. Ecco cosa è accaduto..

Un vero e proprio dramma è avvenuto nei giorni scorsi a Cavaglià, in provincia di Biella. Dove una bimba di soli due anni, chiamata Angela, si è spenta per sempre. I tentativi di soccorso, allertati proprio dai suoi genitori, sono stati del tutto inutili. Ora si sta indagando, per capire come sia potuta accadere una tragedia simile.

La comunità è sconvolta da questo terribile lutto che li ha colpiti. I familiari della piccola vittima, sono molto conosciuti, poiché gestiscono una pizzeria molto nota.

In base alle informazioni che sono state rese note, la tragedia è avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi, ma è stata resa nota solo nelle ultime ore.

La madre ed il padre si sono svegliati e quando sono andati a chiamare la piccola, si sono resi conto di ciò che era accaduto.

Hanno subito allertato il centodiciotto, che è arrivato nell’abitazione tempestivamente. I medici hanno provato a rianimarla, per diverso tempo, ma alla fine ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Per la piccola Angela non c’è stato più nulla da fare, anche se le cause della sua morte non sono ancora molto chiare. Infatti, i dottori insieme alle forze dell’ordine, stanno cercando di far luce su questa terribile tragedia.

La comunità, è rimasta sconvolta da questo evento. Sul web, sono stati pubblicati diversi messaggi di solidarietà per la bimba e per i suoi genitori, che sono distrutti per questa grande perdita.

“Non ci sono parole, davanti a queste tragedie: abbiamo un Angelo in più!” Oppure: “Le notizie, quelle brutte, che nessuno vorrebbe mai dover sentire.. Penso di esprimere un pensiero comune, mandando un abbraccio virtuale, per quanto possa servire, alla famiglia Ippolito. Non ci sono parole, davanti a queste tragedie!”

Un evento terribile, che ha sconvolto tutti. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Potete leggere anche: Malata di cancro rifiuta l’aborto per salvare la sua bambina