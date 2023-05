Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che ora stanno vivendo i familiari di Laura Daidone, una donna di 37 anni deceduta a 2 settimane dal delicato intervento all’intestino a cui si era sottoposta. I suoi parenti, vista la perdita subita, hanno deciso di presentare un esposto.

Sono davvero tante le persone che stanno ricordando la giovane donna sui social, con dei messaggi di cordoglio. Per loro era impensabile vivere un lutto simile, avvenuto in così poco tempo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, circa 2 settimane fa, la ragazza si è sottoposta ad un delicato intervento, per rimuovere parte del suo intestino, all’ospedale Giglio, che si trova nel comune di Cefalù.

Lei in realtà viveva con il marito ed i suoi due figli, a Castellana Sicula, che si trova nella provincia di Palermo. In un primo momento la situazione sembrava essere sotto controllo e per i medici, l’operazione era andata bene.

Tuttavia, nel giro di una settimana le sue condizioni si sono aggravate drasticamente. I dottori hanno cercato di fare il possibile, ma in questi giorni non hanno mai registrato dei miglioramenti.

Fino purtroppo al triste epilogo. Nella giornata di venerdì 29 aprile, ha perso la vita. A nulla sono serviti i tentativi dei medici di tenerla in vita.

Il messaggio di addio del marito di Laura Daidone

Il parroco avrebbe dovuto celebrare il suo funerale nella giornata di oggi, 1 maggio. Tuttavia, gli inquirenti hanno deciso di rimandarlo, poiché i suoi familiari hanno presentato un esposto e quindi, hanno deciso di disporre l’autopsia.

La Fondazione che gestisce quell’ospedale, in un post sui social, sul decesso della giovane donna, hanno scritto: “Le sue condizioni cliniche purtroppo erano troppo critiche e complesse. I nostri medici hanno fatto tutto il possibile. Ci dispiace tantissimo e siamo vicini e solidali alla sua famiglia nel dolore!”

Vista l’improvvisa perdita, tutta la comunità ora è sconvolta. Sono davvero tante le persone che sui social stanno ricordando la giovane madre, tra i messaggi pubblicati c’è anche quello del marito Pippo Lo Verde. L’uomo sopra una foto con i loro due figli, ha scritto: “So che da lassù veglierai su questi due gioielli che mi hai regalato. Fai buon viaggio amore mio!”