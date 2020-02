Celebrano matrimonio, 24 morti Stavano celebrando il loro matrimonio quel giorno, ma non sapevano che la tragedia li avrebbe colpiti, 24 invitati perdono la vita. Ecco cosa è accaduto

La gioia di celebrare un matrimonio è stata segnata dalla tragica morte di 24 persone dopo che un autobus è caduto nel fiume. L’incidente è avvenuto nell’India occidentale mercoledì scorso nelle prime ore del mattino. Secondo i rapporti delle autorità di polizia, si presume che il conducente del veicolo abbia perso il controllo dopo che uno pneumatico è esploso.

Tutto questo è avvenuto sulla strada vicino a Kota, nel Raasthan, a circa 500 chilometri a sud di Nuova Delhi. Un’altra ipotesi afferma che il conducente potrebbe essersi addormentato durante il viaggio. Rajendra Kumar, un ufficiale di polizia, ha detto che cinque dei sopravvissuti che sono stati feriti, sono stati ricoverati in ospedale. L’ufficiale ha riferito che 11 uomini, 10 donne e tre bambini sono morti nell’incidente, i soccorritori hanno potuto confermare la loro morte solo all’arrivo. Mentre le altre cinque persone rimangono ricoverate in ospedale.

“Il veicolo che trasportava 28 persone, è caduto oggi sul fiume Mej nel villaggio di Papri, è accaduto prima delle 10:00, siamo stati allertati da testimoni oculari che stavano facendo il bagno nel fiume quando si è verificato l’incidente” , ha detto il poliziotto mercoledì.

“Tutti stavano andando a una cerimonia di Bhaat (rituale di nozze)”, ha detto il poliziotto.

L’autobus privato che trasportava parte degli invitati al matrimonio è caduto nel fiume sulla strada Lalsot-Kota nel distretto di Bundi, nel Rajasthan. Secondo le testimonianze, l’autobus si è gradualmente immerso nell’acqua del fiume che è profonda circa 3,65 metri. Antar Singh Nehra, magistrato del distretto di Bundi, ha annunciato che il Primo Ministro concederà un risarcimento alle famiglie di ciascun defunto e a ciascuna persona ferita nell’incidente, con un importo pari a 510 euro. Ha commentato che gli abitanti del posto hanno richiesto l’estensione del ponte e l’installazione di barriere su entrambi i lati. L’ex ministro Babulal Nagar, si è recato sul posto e ha dovuto affrontare i cittadini arrabbiati che hanno affermato che l’incidente è stato causato dal cattivo stato della strada.

Ashok Gehlot, Primo Ministro, ha detto ai media: “Mi rattrista sapere del tragico incidente a Bundi in cui 24 persone hanno perso la vita dopo che l’autobus è caduto nel fiume. Le mie più sincere condoglianze alle famiglie in lutto che hanno perso i loro cari in questa tragedia. Auguro una pronta guarigione ai feriti “.

Le autorità indagano sull’incidente per determinare quali fossero le cause. In un ospedale del governo di Lakheri l’autopsia è stata eseguita su 24 corpi che furono successivamente consegnati ai parenti.

Ramdev Dhobi, fratello minore di uno dei defunti, ha dichiarato: “Oltre a mio fratello maggiore Ramesh Dhobi, ho perso tutta la mia famiglia materna, quattro zii materni, due zie materne, marito e figli. Tutti sono rimasti nell’incidente. “

In India si verificano frequentemente incidenti stradali che coinvolgono autobus, circa 150.000 persone muoiono ogni anno a causa di negligenza del conducente, cattive condizioni stradali e sovraccarico dei veicoli. Nel settembre 2018, 55 persone sono morte quando un autobus che trasportava pellegrini da un tempio nell’India meridionale è precipitato.