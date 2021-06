L’autopsia sul corpicino del piccolo Diego Georgiev è stata effettuata nella giornata di venerdì 25 giugno e nelle ultime ore sono arrivati i primi risultati. Gli inquirenti, nel frattempo, hanno deciso di restituire la salma ai suoi familiari, per poter celebrare il funerale fissato nella giornata di oggi, lunedì 28 giugno.

CREDIT: FACEBOOK

Il dramma di questa famiglia di origine ucraine, è iniziato lo scorso lunedì 14 giugno. Il bambino che avrebbe compiuto 2 anni il prossimo 24 luglio, ha iniziato ad avere una strana febbre.

Grazie alle medicine e alle cure dei suoi genitori, il peggio sembrava essere passato. Fino alla giornata di mercoledì. È in quel momento che le sue condizioni di salute sono peggiorate drasticamente.

La madre e il padre hanno deciso di portarlo prima dal pediatra, ma subito al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini, di Cesena. Dopo il suo ricovero le sue condizioni sono andate in continuo peggioramento. Ha iniziato a vomitare e i medici hanno notato che aveva anche le placche alla gola.

CREDIT: FACEBOOK

Nella giornata giovedì, la temperatura corporea del piccolo è salita notevolmente. Inoltre, i medici dopo una visita, gli hanno diagnosticato dei problemi al cuore. Per questo hanno deciso di trasferirlo all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, la mattina successiva.

Il trasferimento era previsto per le 7.30 del mattino, ma è avvenuto alle 11.30. È proprio su questo che i genitori vogliono che sia fatta chiarezza. Infatti i dottori di questa struttura ospedaliera avevano previsto un intervento al cuore nella stessa serata. Tuttavia, il piccolo Diego non è mai arrivato nella sala operatoria. Purtroppo è morto nel letto del reparto, intorno alle 19.30.

La nota del legale sull’autopsia del piccolo Diego Georgiev

La mamma ed il padre distrutti dalla tragica perdita, hanno deciso di presentare un esposto ai carabinieri. Di conseguenza, il pm di turno ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine, al momento senza indagati, per il reato di omicidio colposo.

I legali dello Studio 3A sull’autopsia in una nota hanno scritto: “Il medico legale avrebbe in effetti rilevato la presenza di una miocardite, ma per sapere esattamente cosa sia successo e se, con una diversa condotta da parte dei medici che l’hanno avuto in cura, il bambino si sarebbe potuto salvare, bisognerà attendere i risultati degli esami sui campioni prelevati e il vaglio di tutte le cartelle cliniche acquisite nel Ctu.”

I funerali del bimbo sono previsti nella giornata di oggi, nella chiesa di Gambettola. In tanti hanno deciso di partecipare, per mostrare vicinanza ed affetto a questi due genitori, colpiti da una tragica ed improvvisa perdita.