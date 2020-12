Dopo 5 lunghi giorni di agonia, la piccola Nadine, bimba di 2 mesi e mezzo ricoverata in gravi condizioni, non ce l’ha fatta. I dottori hanno fatto il possibile per salvarle la vita, ma quando il suo quadro clinico è peggiorato drasticamente, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Un evento drammatico, che ha scosso la comunità, ma sopratutto i genitori. Gli agenti intervenuti ora stanno cercando di far luce su questo terribile episodio.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma è avvenuto lo scorso sabato 19 dicembre. La prima a rendersi conto che la piccola stava male, è stata proprio la madre.

La donna è andata a controllare nella culla ed è proprio a quel punto, che si è resa conto che Nadine non stava bene. Era cianotica ed aveva bisogno di cure urgenti. Per questo insieme al marito, l’hanno portata in fretta al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena.

I medici l’hanno sottoposta ad un’accurata visita e sin da subito hanno capito che le condizioni della bimba erano davvero gravi. Infatti hanno deciso di ricoverarla nel reparto di terapia intensiva.

Per 5 lunghi giorni l’hanno sottoposta a diverse cure e trattamenti, ma tutti i loro tentativi purtroppo non hanno portato ai risultati sperati. Il quadro clinico della piccola peggiorava giorno dopo giorno e alla fine, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Bimba di 2 mesi e mezzo morta in ospedale: le ipotesi degli inquirenti

CREDIT: ANTONELLO ZOFFOLI

Vista la drammaticità dell’accaduto, anche le forze dell’ordine hanno deciso di indagare sulla vicenda. Gli inquirenti in un primo momento hanno sequestrato la cartella clinica e subito dopo hanno interrogato i dottori e anche la madre della bimba.

La prima ipotesi presa in considerazione e che sembra essere anche la più plausibile, è che si sia trattato di una tragica fatalità, che ha portato a conseguenze tragiche. La bambina fino al giorno del suo ricoverato, non aveva mai mostrato segni di malessere.

Infatti gli agenti credono che il suo decesso sia avvenuto a causa di un rigurgito, che le ha ostruito le vie respiratorie. Infatti pensano che qualcosa le abbia interrotto il respiro, il tempo necessario per crearle dei danni irreparabili al cervello.