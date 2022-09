Ha resistito per tutta la cerimonia funebre, accanto ai genitori e al fratellino George, nel suo completo nero da lutto che ricordava quello della madre, la principessa di Galles. Ma quando è uscita dall’Abbazia di Westminster e ha visto la bara della Regina portata via, non ha retto. Charlotte commossa ai funerali della bisnonna Elisabetta ha fatto commuovere tutto il Regno Unito, con mamma Kate che tenta di consolarla.

I principini George e Charlotte, rispettivamente secondo e terza in linea di successione al trono, hanno dimostrato di essere all’altezza del titolo ereditato dai genitori. Composti, sempre perfetti e impeccabili, visibilmente però commossi, hanno partecipato a soli 9 e 7 anni ai funerali di Stato della bisnonna.

Mamma Kate e papà William hanno ritenuto che fossero abbastanza grandi per questa grande prova emotiva. Mentre Louis, che ha solo 4 anni, è rimasto a casa con la tata: troppo piccolo per sopportare il lungo funerale e tutte le emozioni di un giorno sicuramente storico.

Charlotte è apparsa perfetta, con un look uguale a quello di Mamma Kate, un total black nero con una spilla di brillanti a ferro di cavallo, a ricordare la passione della nonna per il mondo equestre, che la principessina condivide.

Accanto a George, in completo blu, anche Charlotte cammina composta in processione dietro al feretro della bisnonna, che tutti i nipoti chiamavano Gan Gan. Per tutta la cerimonia non ha mostrato alcun cedimento. Ma terminata la celebrazione religiosa, Charlotte ha versato le lacrime per la sua amata bisnonna.

Charlotte commossa ai funerali della bisnonna Elisabetta: un momento molto toccante

Charlotte Elizabeth Diana, uscita dall’Abbazia di Westminster, non ha retto nel vedere la bara della Regina, che per lei era più che altro la bisnonna, sul carro funebre al Wellington Arch. Sapeva che sarebbe stata l’ultima volta in cui l’avrebbe potuta salutare.

Mamma Kate, appena si è accorta delle lacrime della figlia, ha tentato di consolarla. Mentre tutti i presenti e chi ha assistito alla scena in diretta mondiale non hanno potuto far altro che commuoversi di fronte alle sue lacrime. Ciao Gan Gan. Come ha detto Louis alla madre, adesso hai raggiunto il tuo amato Phil.