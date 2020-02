Che fine ha fatto Alessia Mancini Che fine ha fatto Alessia Mancini? Ve la ricordate? Ecco come ha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo e cosa fa oggi

Vi ricordate di Alessia Mancini? Che fine ha fatto? La soubrette e la donna del mondo dello spettacolo ha partecipato a moltissimi programmi televisivi e ancora oggi fa parte dello show business. Andiamo a scoprire come ha debuttato e cosa fa oggi.

Alessia Mancini è una showgirl, conduttrice televisiva e attrice italiana nata a Marino, in provincia di Roma, il 25 giugno del 1978. L’infanzia e l’adolescenza l’ha vissuta però a Genzano di Roma. Il debutto in tv nel 1994, nella quarta edizione del programma Non è la Rai di Gianni Boncompagni. Come molte sue colleghe cantava doppiata. Era soprannominata La bruttina, nonostante fosse già bellissima a quell’età.

Dal 1997 al 1998 è stata velina di Striscia la Notizia con Marina Graziani e poi nell’edizione successiva viene confermata, anche se per problemi di salute ha dovuto rinunciare. Ritorna in tv l’11 gennaio 1999 accanto a Gerry Scotti in Passaparola, come spalla. E poi è anche protagonista ne La ruota della fortuna di Mike Bongiorno ed è protagonista di uno scherzo a scherzi a parte.

Nel 2000 partecipa, nella “squadra delle more”, a La sai l’ultima?, mentre nell’estate successiva conduce con Gerry Scotti Un disco per l’estate, con cui torna in autunno Passaparola. Nel 2002-2003 parteciperà al cast di Mezzogiorno in famiglia, facendo anche parte del cast di Tutti i sogni del mondo con Serena Autieri ed Eleonora Di Miele.

Nel 2005 partecipa a La talpa e poi è inviata di Stranamore. In seguito ha condotto diverse televenddite, per poi debuttare al cinema con il film Natale in crociera. Dal 2011 è anche wedding planner, ma non lascia la tv. Nel 2018 è anche parte del cast de L’isola dei famosi di Alessia Marcuzzi e poi nel 2019 fa parte su TV8 a Guess My Age – Indovina l’età e conduce In salotto su Tv8.

Dall’11 ottobre 2003 è sposata con Flavio Montrucchio.

La coppia ha due figli: Mya, nata il 10 aprile 2008, e Orlando, nato l’8 aprile 2015.