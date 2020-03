Che fine ha fatto Barbara Chiappini Che fine ha fatto Barbara Chiappini? Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sulla sua biografia di ieri e di oggi

Che fine ha fatto Barbara Chiappini? Ve la ricordate? Attrice, personaggio del mondo dello spettacolo, per lungo tempo è spesso stata protagonista anche del mondo del gossip. Ma oggi cosa fa Barbara Chiappini? Cerchiamo di capirlo insieme.

Barbara Chiappini è nata a Piacenza il 2 novembre del 1974. Dopo la maturità scientifica, ha studiato per quattro anni aal Conservatorio di Piacenza. Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo grazie ai fotoromanzi, come Grand Hotel. Nel 1993 ha partecipato e ha vinto il concorso di bellezza Un’italiana per Miss Mondo. Alla finale di Miss Mondo ha vnto il titolo di Miss Mondo fotogenia, come prima italiana.

Prima ha partecipato come valletta a Buona Domenica e poi a Studio Tappa con Raimondo Vianello e Nati per vincere con Giorgio Mastrota. Nel 1999 e nel 2000 ha condotto un programma sul calcio a Napoli, mentre successivamente diventa conduttrice di Domenica In. Ha partecipato anche a Fornelli d’Italia con Davide Mengacci e l’edizione 2002-2003 di Vivere Meglio.

Ha partecipato come concorrente alla prima edizione de L’isola dei famosi. Nel 2006 ha condotto Tintarella di Luna e poi il Festival Show, ottava edizione. Nel 2008 su Alice ha condotto il programma Fritto, che passione e poi è tornata in Rai, su Rai 2, per Prima Colazione.

Dopo 7 anni di fidanzamento, a ottobre 2011 Barbara Chiappini sposa il manager Carlo Marini Agostini: dalla loro unione sono nati due figli (Folco Marini Agostini e Sveva Lucia Marini Agostini).

Dopo la nascita dei figli Barbara Chiappini ha diminuito la presenza nel mondo dello spettacolo, facendo solo qualche ospitata a Pomeriggio Cinque e Mezzogiorno in famiglia, presentando però eventi di moda o concorsi di bellezza.

A settembre 2019 ha debuttato come conduttrice radiofonica su Radio Yes, con il programma Yes we are, trasmesso anche sul canale 903 di Sky. È anche attrice cinematografica: ha partecipato a Paparazzi di Neri Parenti, T’amo e t’amerò, Come sinfonia e Il latitante di Ninì Grassia

. In tv è apparsa ne Le ragazze di Miss Italia di Dino Risi e anche in Camera Cafè.