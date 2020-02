Che fine ha fatto Francesca Fioretti, la compagna di Davide Astori Francesca Fioretti è stata la compagna di Davide Astori, il calciatore della Fiorentina prematuramente scomparso. Che fine ha fatto?

Francesca Fioretti era la compagna di Davide Astori, il calciatore della Fiorentina prematuramente scomparso. Il giocatore viola ha lasciato non solo la compagna, ma anche la figlia che amava più di ogni altra cosa. Che fine ha fatto Francesca Fioretti?

Francesca Fioretti oggi ha 34 anni e cerca di vivere nella più totale normalità la sua vita, nonostante la tragedia che ha dovuto subire. Lo fa per Vittoria, la figlia che ha avuto con il compagno Davide Astori, capitano della Fiorentina morto all’improvviso il 4 marzo 2018. E lo fa anche viaggiando tanto con la sua bambina, perché i viaggi erano anche la passione di Davide Astori.

Francesca e Davide stavano insieme da tanto tempo. Si erano conosciuti a una festa, proprio per la comune passione per i viaggi, che ora lei vuole trasmettere alla figlia, portandola a scoprire il mondo.

Dopo la morte di Davide, Francesca aveva confessata di avere paura di tutto. Non accendeva la tv e non dormiva nella loro camera, si faceva accompagnare in bagno, non riusciva a guardare la figlia con gli stessi occhi di prima. Ma poi qualcosa in lei è scattato ed è riuscita a superare questo dramma.

Francesca dopo la morte del compagno ha deciso di rimanere a vivere a Firenze, per dare alla sua piccola la massima normalità. Lei è originaria di Napoli, ma ha preferito continuare a vivere in Toscana. La modella napoletana aveva partecipato in passato al Grande Fratello e a Pechino Express.