Che fine ha fatto Gabriella Carlucci? Sorella di due donne dello spettacolo molto amate e apprezzate, anche lei ha fatto parte di questo mondo, prima di decidere di dedicarsi al mondo della politica. Oggi, però, cosa fa Gabriella Carlucci? Ecco quello che dovete sapere!

Gabriella Carlucci è nata ad Alghero il 28 febbraio 1959 ed è una conduttrice televisiva e donna politica italiana. Figlia di un generale dell’Esercito Italiano e sorella di Milly e Anna Carlucci. Nel 1989 si è sposata con Gianfranco Jannuzzio, da cui poi si è separata. È laureata in Lingue e in Lettere alla Sapienza di Roma.

Il debutto in tv è su emittente private romane come Teletevere e GBR, approdando in Rai nel 1983 con Enzo Tortora a Portobello. Ha presentato Azzurro, Festivalbar, il Festival di Sanremo nel 1988 e 1990, Buona Domenica, lavorando in Rai e Mediaset. Ha condotto anche una serata del David di Donatello e il programma Melaverde.

Nel 1994 si è iscritta a Forza Italia. Si presenta alle elezioni politiche del 2001 è eletta alla Camera dei deputati nel collegio di Trani, sostenuta dalla Casa delle Libertà. Alle elezioni politiche del 2006 è rieletta deputato nella circoscrizione Puglia con Forza Italia. Alle elezioni politiche del 2008 è ancora deputato per il Popolo della libertà.

Alle elezioni amministrative del 2010 si candida a sindaco di Margherita di Savoia, dove viene eletta. Nel 2012 si dimette, ma l’opposizione e tre membri della maggioranza lo impediscono. Nel 2011 aderisce all’Unione di Centro abbandonando il partito di Berlusconi. Nel 2013 si ricandida alla Camera dei Deputati ma non viene eletta. Nel 2018 si candida con Noi con l’Italia – UDC ma non viene eletta.

Gabriella Carlucci negli ultimi anni si è allontanata dalla vita politica e dalla televisione. Ma continua a lavorare come organizzatrice di eventi e si impegna ogni giorno per promuovere fuori dai nostri confini i giovani talenti del nostro cinema.