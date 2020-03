Che fine ha fatto Gabriella Golia Che fine ha fatto Gabriella Golia? Ve la ricordate la nota presentatrice e annunciatrice televisiva? Ecco cosa fa oggi

Che fine ha fatto Gabriella Golia? Ve la ricordate la nota annunciatrice televisiva e presentatrice di programmi? Per lungo tempo è stato il volto dei canali Fininvest: scopriamo insieme come ha esordito nel mondo dello spettacolo e soprattutto cosa fa oggi.

Gabriella Golia è nata a Milano il 2 febbraio del 1959. Annunciatrice televisiva e conduttrice tv, è stata dal 1982 al 2002 il volto di Italia 1, come annunciatrice. Ma sono anche tante altre le collaborazioni che ha portato avanti nel corso della sua carriera. Prima di debuttare in tv, ha partecipato a numerosi spot pubblicitaria aggiudicandosi il primo posto nel concorso Miss Teenager.

Faceva anche parte del cast del film di Franco Nucci Stangata in famiglia insieme a Lino Banfi. Dopo aver preso il diploma in ragioneria, nel 1978 ha debuttato come annunciatrice per Antenna Nord, diventata poi nel 1982 Italia 1, dopo l’acquisizione da parte della Fininvest. Forse non tutti sanno che nel 1980 ha anche lavorato in Rai come valletta per Raimondo Vianello e Claudio Lippi.

Dal 1982 al 2002 ha annunciato le trasmissioni andate in onda su Italia 1. Ha condotto anche la rubrica Sette per uno dedicata alle prime serate. Ha partecipato anche ad altre trasmissioni del gruppo Fininvest come Azzurro, il Festival di primavera, Tutto di Tutto, Emilio, Emilio ’90. Insieme a Claudio Cecchetto è anche stata protagonista di Vota la Voce, mentre con Corrado Tedeschi ha condotto il XIII Festival mondiale del circo di domani.

Nel 1991 ha recitato in Vicini di casa con Gene Gnocchi, Teo Teocoli, Silvio Orlando. Ha condotto su Italia 1 i programmi Unomania, Village, Planet. Dal 1996 al 1997 ha condotto Uno per tutti sempre su Italia 1, in prima serata, mentre dal 1997 è stata inviata di Fuego, condotto da Alessia Marcuzzi ogni sera in diretta alle ore 19.

Il 21 dicembre 2002 ha lasciato il lavoro di annunciatrice, ruolo poi sparito da Italia 1. In seguito ha condotto messaggi promozionali, Tutto questo è soap, Tutti pazzi per la tele su Rai 1.

Nel 2010 ha lasciato Mediaset, per andare a lavorare su Studio 1 dove ha fatto l’annunciatrice e la conduttrice. Nel 2016 e 2017 è stata ospite di Barbara D’urso nei suoi programmi, mentre dal 2018 presenta il programma Business Life della testata Business24 su Canale Italia. A ottobre 2019 ha realizzato due annunci speciali per Sky Atlantic per presentare 1994.