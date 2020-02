Che fine ha fatto Kate Fretti, la fidanzata di Marco Simoncelli Ve la ricordate Kate Fretti, l'ex fidanzata di Marco Simoncelli, il famoso motociclista scomparso troppo presto?

Marco Simoncelli è morto il 23 ottobre del 2011 in un terribile incidente motociclistico. All’epoca era fidanzato con Kate Fretti, la sua dolce metà, che era sempre con lui. Anche se lei, in seguito, ha ammesso che in realtà a lei il motociclismo non piaceva. Lei preferiva la pallavolo come sport. Eppure era sempre lì a tifare per il suo Sic.

Kate Fretti, italiana di origini filippine, aveva conquistato Marco Simoncelli con il suo fascino esotico. Stavano insieme da cinque anni, da quando si erano conosciuti sulle spiagge di Riccione. Proprio mentre lei giocava a pallavolo. Non sapeva nemmeno chi fosse il Sic. Lei si era innamorata perdutamente di Marco, il ragazzo appassionato di motori e legatissimo alla sua famiglia.

Proprio a maggio del 2011 Kate aveva deciso di lasciare il suo posto di lavoro da impiegata per andare a vivere a Coriano con lui e curare la sua immagine. Poi la morte sul circuito di Sepang, in Malesia. L’ultimo bacio se l’erano dato sulla linea di partenza, come sempre prima di una gara. Per molto tempo Kate ha vissuto nel ricordo di Sic, senza mai lasciare la sua famiglia. Che adesso era un po’ anche la sua.

Il 20 gennaio 2019 con il papà di Marco Kate ha inaugurato Casa Simoncelli, realizzata con i fondi raccolti nelle varie manifestazioni dedicate al Sic e alle donazioni di privati. E’ una struttura che si prende cura dei ragazzi disabili.

Le riviste di gossip recentemente l’hanno fotografata insieme a un uomo. Ma lei ha dichiarato: “Il mio uomo dovrà prendersi due famiglie, la mia e quella di Marco”.

A dimostrazione che Sic nella sua vita ci sarà sempre e Paolo, il padre di Marco, sarà sempre il suo secondo papà, con cui gestisce la Fondazione Simoncelli ancora oggi.

Pochi sanno che, nel 2015, a soli 4 anni dalla prematura scomparsa del fidanzato Marco Simoncelli, anche la sua ex fidanzata Kate Fetti ha avuto un brutto incidente. L’incidente è avvenuto in via Casalecchio: lo scooter sul quale viaggiava Kate si è scontrato con un’auto che andava nella stessa direzione. Kate Fretti era insieme al suo fidanzato, che stava guidando lo scooter al momento dell’impatto.

Oggi Kate Fretti continua la sua vita senza, però, dimenticare il suo grande amore Sic. La modella ha partecipato nel 2019 all’Eicma accanto a delle bellissime moto. Le sue foto hanno fatto riaffiorare nel cuore dei fan Sic, il suo fidanzato che lei non ha mai scordato.