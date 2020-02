Che fine ha fatto l’unica italiana tra le ragazze Cin Cin di Colpo Grosso Che fine ha fatto Nadia Visintainer, l'unica italiana tra le ragazze Cin Cin di Colpo Grosso (ananas)? Scopriamo insieme chi è e cosa fa oggi

Che fine ha fatto l’unica italiana tra le ragazze Cin Cin di Colpo Grosso? Stiamo parlando di un programma per adulti condotto da Umberto Smaila molto in voga negli anni Ottanta e andato in onda dal 1987 al 1992 in seconda serata sulla rete Italia 7. Lo ricordate?

Colpo Grosso è un programma tv entrato nella storia della televisione italiana. Era un programma a sfondo erotico, con tanti strip tease dei concorrenti in gara e anche delle famose ragazze Cin Cin, vallette bellissime e sensualissime, poco vestite, che facevano scandalo. Ambientato in un casinò, venne ritenuto scandaloso: ma gli ascolti hanno permesso alla trasmissione di andare avanti a lungo.

A condurre Colpo Grosso era Umberto Smaila, al timone fino al 1991 quando è stato sostituito da Maurizia Paradiso, prima, e poi da Massimo Guelfi e Gabriella Lunghi. Le ragazze Cin Cin erano, però, le vere protagonista. C’erano Ester Amy Kooiman, poi diventata pornostar, Jasmine Lipovsek, oggi moglie di Ivan Capelli, Monique Sluyter, che è diventata Playmate, Amy Charles, diventata poi musicista, Deborah Wells, diventata pornostar, . E poi c’era una ragazza italiana.

Nadia Visintainer, trentina d’origine, ha fatto parte del cast di Colpo Grosso dal 1989 al 1990. Nata a Cles, il 30 giugno 1963, ha iniziato come modella e ha cantato a Domenica In, facendo anche dei fotoromanzi, prima di approdare nei panni dell’Ananas come ragazza Cin Cin a Colpo Grosso.

Nel 2009 si è tornati a parlare di lei perché ospite di Matrix ha raccontato che all’epoca un uomo politico famoso la volle incontrare per proporle una carriera nel mondo dello spettacolo in cambio di sess@. Lei si rifiutò ed ebbe molte difficoltà a sfondare.

Oggi è produttrice teatrale e musicista. A maggio 2016 ha pubblicato il libro “Piacere, sono quella di Colpo Grosso – Avventure semi-serie di una ragazza Cin Cin” nel quale racconta la sua vita da ragazza Cin Cin.