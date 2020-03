Che fine ha fatto Maria Teresa Ruta Che fine ha fatto Maria Teresa Ruta: ve la ricordate la nota conduttrice televisiva? Ecco come è oggi

Vi ricordate Maria Teresa Ruta? È stata per tantissimi anni una delle conduttrici televisive più amate. Poi per un po’ l’abbiamo persa di vista. E allora che fine ha fatto Maria Teresa Ruta oggi? Ve lo raccontiamo noi, ripercorrendo tutta la sua carriera.

Maria Teresa Ruta è una showgirl e conduttrice televisiva italiana nata a Torino il 23 aprile 1960. Il padre era siciliano, la mamma originaria di un paese in provincia di Reggio calabria. Era nipote dell’omonimo annunciatrice e conduttrice tv degli anni Cinquanta. Un nome, un percorso lavorativo: nel mondo dello spettacolo entra nel 1976 partecipando a un concorso di bellezza. Quell’anno vinse Miss Muretto ad Alassio.

L’anno successivo vive tra Torino e Roma per fare dei provini. Nel 1978 l’esordio a teatro, con la compagnia torinese di Carlo Campanini. Nel frattempo lavora anche come fotomodella, comparsa e controfigura per alcuni film a Roma.

Poco dopo le prime apparizioni in tv, ad esempio in Signorine grandi firme con Carmen Russo. Nel 1984 conduce Caccia al 13 su Rete 4, una trasmissione sportiva, con cui vince il Telegatto.

Dal 1986 al 1991 è con Sandro Ciotti alla Domenica Sportiva, vincendo 4 telegatti. Successivamente ha sempre parlato di sport come inviata per Il processo del lunedì.

Ha anche condotto sei edizioni dello Zecchino D’oro e Giochi Senza Frontiere, con Ettore Andenna con cui ha condotto anche Questa pazza pazza neve nel 1992. Ha condotto Uno per tutti, Uno Mattina Estate, Sala giochi, Unomattina, prima di passare di nuovo aMediaset per condurre Vivere Bene e A tu per tu. Negli anni 2000 sostituisce nell’ultima edizione Iva Zanicchi a Ok, il prezzo è giusto.

Nel 2002 è inviata di Quelli che il calcio e poi partecipa all’Isola dei Famosi. Nel 2012 è passata a Vero Capri, per condurre alcuni talk show. Nel 2014 partecipa come concorrente VIP al quiz televisivo di Pupo Una canzone per 100.000, su Agon Channell. Nel 2018 è con Patrizia Rossetti per Pechino Express e nel 2019 è di nuovo in Rai con Detto Fatto.