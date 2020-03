View this post on Instagram

Tanti auguri ovunque tu sia❤️La prima volta che ti ho visto non mi eri piaciuto,eravamo con tanta gente ad una cena e credo neanche ci presentammo…. ti vedevo un po’ troppo sicuro di te,c’erano tante ragazze e credo ci sedemmo lontanissimi l’uno dall’altro. Due anni dopo era giugno forse andai a cenare prestissimo in un ristorante con una mia amica, ero truccatissima avevo fatto un servizio fotografico, entrai c’era ancora il sole fuori infatti il ristorante era vuoto… qualche minuto dopo entrasti tu con due amici e per tutta la cena non hai fatto che guardarmi …. io pensavo ti fossi ricordato di quella cena infelice dove non ci parlammo,quindi ti accennai un mezzo sorriso così per gentilezza…continuavi a non piacermi, mi ricordavo di quanto mia madre mi porto al cinema gioiello a vedere “ricomincio da tre” beh non avevo capito una parola e sentivo solo che ti lagnavi di continuo ma c’è da dire che avrò avuto 11 anni… Ricordo che andando via dal ristorante passando per forza davanti al tuo tavolo ti salutai timidamente e tu rimanesti impietrito muto immobile, deglutendo come facevi spesso……Due settimane dopo, era di pomeriggio, stavo sul mio lettone a casa, vivevo ancora con mia mamma e mi telefonasti così all’improvviso….