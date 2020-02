Che fine ha fatto Nicole Minetti Che fine ha fatto Nicole Minetti? Scopriamo insieme cosa fa oggi la famosa soubrette ed ex politica italiana

Che fine ha fatto Nicole Minetti? Vi ricordate della soubrette, prezzemolino della televisione di qualche tempo fa, che ha anche provato una carriera politica nel nostro paese? Cosa fa oggi? Non fa più politica, ma ha fatto una crema anti cellulite: funzionerà?

Nicole Minetti è nata l’11 marzo 1985 a Rimini: personaggio televisivo, ha anche avuto un’esperienza politica. È stata infatti consigliere regionale per il Popolo della Libertà durante la XVI Legislatura (2010-2012) della Regione Lombardia, eletta nel listino di Formigoni alle elezioni del 2010.

Con in tasca un diploma al liceo classico di Rimini, Nicole Minetti si è trasferita a Milano dove si è laureata, portando a casa una laurea di I livello in igiene dentale presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e successivamente una laurea di II livello in Scienze delle professioni sanitarie tecnico-assistenziali. Debutta in tv nel 2007 come valletta in Scorie, trasmissione condotta da Nicola Savino su Rai 2, per poi partecipare come inviata per Stelle e note di Natale. Nel 2009 ha partecipato a Colorado Cafè su Italia 1.

Nel 2010 inizia la sua avventura politica. Pare che la sua presenza nel listino di Formigoni sia stata voluta da Silvio Berlusconi, che l’aveva conosciuta presso gli stand Publitalia dove lei lavorava come hostess. Berlusconi stesso venne anche curato nello stesso studio dentistico dove la Minetti lavorava, dopo l’aggressione in piazza Duomo.

È stata coinvolta anche nell’affare Ruby, la 17enne marocchina arrestata e poi rimessa in libertà grazie a una telefonata di Berlusconi. Nel 2013 è stata condannata nel processo Ruby bis a 5 anni di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni con l’accusa di favoreggiamento alla prostituzione.

Nel 2014 la pena è stata ridotta a 3 anni di reclusione. Nel 2015 la Corte di Cassazione annulla la sentenza, rinviando di nuovo in Appello il processo, che la condanna con una riduzione della pena. Sarà condannata in via definitiva dalla Cassazione nel 2019 a 2 anni e 10 mesi.

Oggi l’igienista dentale è molto attiva sui social. Lavora anche come dj a Rimini. Vive tra Italia e Stati Uniti. E ha anche lanciato una crema anti cellulite.