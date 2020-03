Che fine ha fatto Raffaele Sollecito Che fine ha fatto Raffaele Sollecito? E' stato implicato nell'omicidio di Meredith Kercher: ecco cosa fa oggi

Che fine ha fatto Raffaele Sollecito? Sicuramente tutti lo ricorderete per essere stato accusato insieme ad Amanda Knox dell’omicidio di Meredith Kercher. Com’è andata a finire la sentenza? E adesso cosa fa nella vita Raffaele Sollecito? Andiamo a scoprire insieme che fine ha fatto.

Raffaele Sollecito è il ragazzo di Perugia accusato insieme ad Amanda Knox per l’omicidio di Meredith Kercher. Dopo una lunga battaglia legale, alla fine la coppia è stata assolta in maniera definitiva. Anzi, nel 2019 la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia a versare 18.400 euro per violazione del suo diritto alla difesa.

Oggi Raffaele Sollecito vive in Francia, dove fa l’ingegnere informatico: è riuscito a laurearsi nel 2008 mentre era ancora detenuto del carcere perugino di Capanne. Poi nel 2014 ha conseguito anche la laurea specialistica in ingegneria informatica all’università di Verona.

In seguito ha cercato di scrollarsi di dosso l’associazione con il delitto di Perugia, intraprendendo progetti e start up, come ad esempio Be on memories, per la commemorazione dei defunti, un progetto che non è decollato, anche se è ancora attivo, e che è dedicato al ricordo della mamma.

Ha sempre sostenuto di aver cambiato paese per aver ricevuto delle offerte nel paese europeo, anche se in molti pensano che sia andato via dall’Italia dove il suo nome sarà sempre collegato all’omicidio della povera studentessa inglesi. Anche se ormai in Italia quasi nessuno lo riconosce più.

L’ultima fidanzata che è stata associata al suo nome è una ragazza di 22 anni, di origini romene, che si chiama Andreea Mihaela Gheorghe. Si sono conosciuti proprio per la somiglianza con Amanda Knox. Erano in Spagna, un professore le disse che aveva lo stesso sguardo della ragazza americana. Lei non sapeva chi fosse e l’ha cercata su internet, scoprendo Raffaele. E Cupido ha fatto il resto. Con Amanda si sentono ancora di tanto in tanto: non hanno mai smesso di telefonarsi.