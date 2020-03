Che fine ha fatto Roberta Lanfranchi Che fine ha fatto Roberta Lanfranchi? Ve la ricordate? Ripercorriamo insieme tutta la sua storia

Ve la ricordate Roberta Lanfranchi? Che fine ha fatto? Che ne dite di ripercorrere insieme la storia del famoso personaggio televisivo che per tanti anni è stato sposato con Pino Insegno? Scopriamo un po’ cosa fa oggi e come è diventata Roberta Lanfranchi.

Roberta Lanfranchi è nata a Cremona il 7 aprile del 1974: è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, attrice e anche ex ballerina italiana, molto amata nel nostro paese.

Dall’età di quattro anni ha studiato danza ed è proprio come ballerina che debutta in tv, nel corpo di ballo di Non dimenticate lo spazzolino da denti. L’anno seguente è ballerina per Buona Domenica ed dè anche velina per Striscia la notizia, coprendo questo ruolo fino al 1999.

È stata conduttrice di Paperissima Sprint con Naike Rivelli e il Gabibbo nell’estate del 1999. Due anni dopo è nel videoclip della canzone Prima o poi di Michele Zarrillo e con Platinette in Fascia Protetta su LA7. Doppiatrice per i film L’era glaciale, per cui viene anche premiata, h a condotto La sposa perfetta e L’Italia sul 2, ma anche Saturday Night Live from Milano.

Visualizza questo post su Instagram Si va in scena… #belleripiene #tour #teatro #love Un post condiviso da Roberta Lanfranchi (@robylanfry) in data: 22 Feb 2020 alle ore 11:50 PST

Nel 2011 è opinionista di Domenica In con Lorella Cuccrini. Ha persino partecipato a un episodio di Don Matteo e alla puntata pilota di Un amico è così prodotto da Lorella Cuccarini. Nel 2013 è tra i concorrenti del Tale e quale show di Carlo Conti, mentre l’anno seguente è speaker per RDS. Nella stagione 2018/2019 è di nuovo alla conduzione di Paperissima Sprint con il Gabibbo.

E la vita privata? Nel 1997 ha sposato l’attore comico romano Pino Insegno. Dalla loro relazione sono nati due bambini, Matteo e Francesco. La coppia, molto amata dal grande pubblico, divorzia nel 2007. Roberta Lanfranchi il 15 aprile 2012 sposa l’autore tv Emanuele Del Greco, con cui sta insieme da 5 anni. Il 14 settembre 2012 è nato Ettore.