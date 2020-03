Che fine ha fatto Ruby Rubacuori Che fine ha fatto Ruby Rubacuori? Ecco cosa fa oggi l'ormai ex 17enne protagonista di un affare politico e scandaloso di qualche tempo fa

Che fine ha fatto Ruby Rubacuori? Ve la ricorda l’ormai ex 17enne che era stata al centro di un caso politico e di uno scandalo che ha coinvolto, tra gli altri, Silvio Berlusconi? Scopriamo insieme chi è e soprattutto cosa fa oggi Ruby Rubacuori.

Ruby Rubacuori era il nome “d’arte” di Karima el-Mahroug, una ragazza nata in Marocco, a Fkih Ben Salah, l’11 novembre del 1992 (oggi ha 27 anni). Quando aveva 17 anni ha dato il via a uno dei più grandi scandali politici a sfondo sessuale del nostro paese. Silvio Berlusconi cercò di farla passare per nipote di Hosni Mubarak, presidente egiziano, per farla rilasciare dopo che era stata arrestata per furto. Una chiamata alla Questura di Milano e poi l’affidaento a Nicole Minetti.

Ruby ha ricevuto molti regali di lusso da quello che allora era l’uomo più potente del nostro paese, uomo che pare abbia fatto sesso con lei a pagamento. E cancellare tutto questo è impossibile, anche se lei ci ha sempre provato. Anche perché alle spalle aveva una vita difficile: era scappata di casa e poi dalle comunità che la ospitavano, cercava autonomia. Notata da Emilio Fede in un concorso di bellezza, il giornalista la mette in contatto con Lele Mora e lei inizia a lavora come cubista. E poi l’incontro con Berlusconi, i bunga bunga e un lungo procedimento processuale.

L’indagine del Rubygate è andata avanti a lungo e Ruby si è sempre portata dietro un’etichetta non proprio bellissima da presentare.

Ha avuto una figlia, Sofia, da Luca Risso, con cui ha divorziato. Si è fidanzata poi con un personal trainer che lavora anche nelle discoteche. Vive una vita normale e di lei non si parla assolutamente più nelle riviste di gossip, se non con riferimenti per i processi a Silvio Berlusconi & co.

Riuscirà mai a scrollarsi di dosso il nome di Ruby Rubacuori?