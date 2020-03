View this post on Instagram

Le sportive sicuramente si saranno già attrezzate, ma io parlo con voi: con voi che in palestra vi iscrivete un mese e poi non ci andate più, con voi che avete troppo da fare per allenarvi e con voi, le mie preferite,che “inizio lunedì” … siccome sono stata una di voi, vi dico che questo momento in cui forzatamente dobbiamo cambiare abitudini, e’ quello giusto per farlo fino in fondo! 💪🏻 nei miei contenuti in evidenza trovate 2 allenamenti da fare a casa che mi ha suggerito il team 4×4 di @coachanza , e domani posto il terzo da alternare nell’arco della settimana! 💪🏻🌈 #gymathome #iorestoacasa