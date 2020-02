Che fine hanno fatto Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, le veline per eccellenza di Striscia la notizia Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sono le veline di Striscia la notizia per definizione: che fine hanno fatto?

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sono le veline di Striscia la notizia per definizione. Loro hanno di fatto “lanciato” una professione. Colleghe sul bancone, amiche nella vita almeno fino all’anno scorso. Quando qualcosa è accaduto per separarle per sempre…

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis si sono conosciute sul bancone di Striscia la notizia. La prima era stata scelta nel 1999 come velina bionda, la seconda come velina mora. Le due hanno fatto coppia fissa sul bancone del tg più irriverente del piccolo schermo fino all’8 giugno 2002 quando hanno lasciato il posto ad altre aspiranti veline.

In seguito hanno spesso collaborato insieme. Ad esempio hanno posato insieme per il calendario 2001 di GQ, uscito con il numero di ottobre della celebre rivista, in vendita a 12mila lire. Il 28 marzo 2003, sempre insieme, nel programma Ciao Darwin sono state insieme le capitane della squadra delle Veline contro la squadra delle Intellettuali, capitanata invece da Irene Pivetti.

Nel 2005 per una settimana hanno condotto insieme Striscia la notizia. E il 14 settembre 2014 Maddalena Corvaglia è stata la testimone di nozze di Elisabetta Canalis, quando il 14 settembre si è sposata con Brian Perri: nel 2011 la mora era stata a sua volta testimone di nozze della collega bionda. Poi nel 2019 è successo qualcosa: le due hanno litigato. E non si sono più viste interagire sui social come facevano prima.

Prima di litigare le due veline avevano aperto insieme a Los Angeles una palestra. Poi su Instagram hanno smesso di seguirsi e di mettersi mi piace a vicenda ai contenuti proposti.

La bella amicizia nata in tv sembra essersi spezzata. Pare che le due proprio non si parlino più.

Interpellate sulla questione, le due non hanno mai detto niente, perché si tratta di un argomento delicato che nessuna delle due vuole affrontare.

C’è chi dice che le due avessero in mente un progetto insieme che è naufragato: forse la scelta di Maddalena di tornare a vivere in Italia dopo il divorzio da Stef Burns ha incrinato i rapporti?