Silvio Berlusconi è uno dei politici italiani più affermati, ma allo stesso tempo criticati, d’Italia: la sua carriera, tutt’ora in corso, è stata protagonista di molte vicende degli ultimi anni, che hanno mutato l’intera nazione. Insomma, la sua fama ingloba anche sua figlia, Barbara Berlusconi: ecco chi è, cosa fa nella vita ed altre informazioni su di lei.

Chi è Barbara Berlusconi: età, carriera e vita privata

Barbara Berlusconi è la figlia non solo di Silvio Berlusconi, noto politico italiano, ma anche di Veronica Lario, ossia la donna con la quale l’ex premier è stato sposato per la terza volta. La donna è la terzogenita del politico ed è nata il 30 luglio del 1984 ad Arlesheim, in Svizzera, ed ha, attualmente, 36 anni.

Dopo il diploma presso il Collegio Villoresi San Giuseppe di Monza nel 2003, una giovane e frizzante Barbara Berlusconi decide di iscriversi all’Università Vita – Salute del San Raffaele, nella quale si laurea a pieni voti nel corso di laurea in Filosofia. Poco dopo entra a lavorare presso il consiglio dell’amministrazione Finvest S.P.A. La storia cambia qualche anno più tardi.

Nel 2011, la ragazza entra a far parte del consiglio di amministrazione del Milan, di cui suo padre era presidente. Infatti, Silvio Berlusconi ha presieduto la presidenza della squadra per ben 31 anni, dal 1986 fino al 2017. La vita lavorativa della ragazza, però, non finisce qui. Infatti, lei e i suoi fratelli condividono diverse quote di società ed holding. Insomma, la ragazza ha una carriera ed una vita lavorativa molto avviata e ben sistemata. Non dimentichiamo che, tra le altre cose, è anche la componente della famiglia dell’ex premier più paparazzata e seguita dal gossip, sopratutto per le sue turbolente storie d’amore.

Prima tra tutti quella con Giorgio Valaguzza, con il quale sta insieme per la bellezza di 10 anni, dopo essersi conosciuti a Portorotondo. Da questo rapporto sono anche nati due figli, Alessandro ed Edoardo. Dopo questo, ha avuto una relazione con il giocatore del Milan Alexandre Pato, terminata nel 2013. Attualmente è fidanzata con Lorenzo Guerriri, con il quale ha avuto altri e due figli: Francesco Amos e Leone.