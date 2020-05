Chi è Lorenzo Mazzaro? Conosciamo meglio il figlio di Daniela Santanché Daniela Santanché, politica molto conosciuta, ha un figlio di nome Lorenzo Mazzaro: ecco chi è, la sua carriera ed anche qualcosa sulla vita privata

Daniela Santanché è un nome molto conosciuto e sentito in italia, per quanto riguarda il panorama politico del nostro paese. Infatti, si tratta di una politica molto conosciuta. Lei ha un figlio, di nome Lorenzo Mazzaro. Ecco chi è, la sua carriera ed anche la vita privata del figlio della politica.

Chi è Lorenzo Mazzaro: età, carriera e vita privata

Lorenzo Mazzaro è il figlio della pitonessa della politica italiana, Daniela Santanché, prima del matrimonio Daniela Garnero, e di Canio Giovanni Mazzaro. Il ragazzo è classe 1996, ha 23 anni ed è l’unico figlio della politica italiana. Di lui non si sa moltissimo, visto e considerato che non vive in Italia e che si è sempre volutamente tenuto a distanza dai riflettori del gossip, a differenza della sua più che famosa madre.

Il ragazzo, infatti, vive a Londra, dove studia e si è da poco laureato. Spinto dal padre imprenditore farmaceutico, prima fiamma della madre dopo il divorzio dal primo marito, Lorenzo Mazzaro si è spostato in Inghilterra per cercare di avviare una propria carriera in modo completamente autonomo. Il ragazzo è molto timido e riservato, per questo non si sa molto se non quello che la madre ha deciso di condividere sui social, riguardo i vari traguardi, come la laurea.

Il ragazzo non ha mai rilasciato interviste o dichiarazioni di alcun genere. La made, d’altro canto, ha sempre dichiarato di soffrire la mancanza del figlio, che ormai vive lontano da tempo. Una storia che ha creato molto scalpore è dovuta principalmente al fidanzamento del ragazzo. Infatti, Lorenzo Mazzaro è fidanzato con Sarah, una ragazza di origine marocchina e musulmana conosciuta all’Università. Quello che fa sorridere è tutto in relazione all’orientamento politico della madre.

A riguardo, la Pitonessa ha dichiarato: “Sono contenta che sia innamorato e mi auguro che sia felice, la gente mi dipinge come una razzista e una xenofoba, ma non è così”. Molti haters, commentando la cosa, hanno tirato fuori il concetto del contrappasso dantesco nei confronti della donna, un po’ come un chi la fa, l’aspetti, proprio per il motivo sopra nominato. Insomma, a differenza di quello che molti credono, pare proprio che il ragazzo viva con serenità e tranquillità la sua relazione, lontano dai riflettori che circondano la madre qui in Italia.