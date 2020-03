Chi è Michele Alessandrino, il ragazzo che rifà Sanremo con Morgan e Achille Lauro dal balcone di casa C'è un ragazzo che nei giorni di quarantena da Coronavirus si presenta sul balcone rifacendo i successi di Sanremo, da Morgan ad Achille Lauro

Noi italiani sappiamo bene come fare per trascorrere comunque in allegria e con momenti di spensieratezza questo periodo difficile di emergenza Coronavirus. Non possiamo uscire, ma tra flash mob e arcobaleni attaccati ai balconi non ci sentiamo soli. E poi c’è un ragazzo che da qualche giorno ci ripropone il meglio di Sanremo 2020…

Michele Alessandrino, questo il nome del ragazzo, viene ripreso dall’altro balcone di casa dal fratello, Luigi Alessandrino, che pubblica su Facebook le performance del fratello al balcone. Un momento di leggerezza in giorni davvero pesanti per il nostro paese. Che strappano un sorriso non solo ai suoi vicini di casa, ma all’Italia intera che aspetta che su Facebook venga pubblicato un altro video.

Il primo filmato è stato quello di Morgan, nella celebre performance che ha fatto infuriare Bugo che ha lasciato il palco dell’Ariston, causando l’esclusione della coppia dal Festival di Sanremo 2020. Era il giorno di quarantena numero 5. E lui sul balcone con un completo scuro in perfetto stile Morgan (mancava solo il ciuffo selvaggio) si esibiva così…

E poi è stata la volta di Achille Lauro, nella celebre esibizione sanremese in cui si è tolto un ricco e pesante mantello per mostrare sotto una tutina stretch e trasparente color carne.

Anche in questo caso l’esibizione è eccezionale. Era il giorno 6 di “reclusione forzata”.

E il successo è stato talmente alto, che adesso Michele Alessandrino pubblicherà direttamente sulle sue pagine social le sue performance.

Ti prego, l’Italia intera ora attende le tue esibizioni: non ci deluderà. L’appuntamento ora è sul suo profilo Instagram (lo trovate con l’account micheleal99): forza Michele, facci sognare!

Chissà i diretti interessati cosa ne pensano. Proprio recentemente Morgan è stato protagonista di un video ai tempi del Coronavirus: mentre se ne va in giro in monopattino, tutti lo invitano a cantare proprio la sua versione del pezzo sanremese. Chissà che non decida di duettare anche con la nuova star dei social.