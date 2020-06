Chi è Nunzia De Girolamo? Conosciamo meglio la moglie di Francesco Boccia Francesco Boccia è un volto molto noto nel mondo della politica, ma sua moglie, Nunzia De Girolamo, non è affatto da meno: ecco chi è la donna e altre notizie

Francesco Boccia è un volto e un nome molto noto della politica italiana: parte integrante del partito democratico, dal 2019 ricopre il ruolo di Ministro degli affari regionali e le autonomie per il Governo Conte II. Sua moglie, Nunzia De Girolamo, però, non è da meno: ecco chi è la donna, cosa fa nella vita ed altre informazioni.

Chi è Nunzia De Girolamo: età, carriera e vita privata

Nunzia De Girolamo è la moglie del politico del partito democratico Francesco Boccia, ma non solo. La donna è figlia di Nicholas De Girolamo, Direttore del Consorzio Agrario di Benevento, ed è nata il 10 ottobre del 1975 ( ha quasi 45 anni) proprio a Benevento. Specularmente al marito, anche lei ha un ruolo nel mondo della politica, anche abbastanza importante.

Nunzia De Girolamo, infatti, è un’ex deputata di Forza Italia, ma nasce esattamente come avvocato. Per quanto riguarda la sua carriera politica, l’abbiamo vista come Ministro per le politiche agricole durante il Governo Letta ( anni 2013/2014). Precedentemente, nel 2008, la donna fu eletta alla Camera con il Pdl. Dopo la laurea in Giurisprudenza, la donna si è occupata principalmente di Diritto Civile, Diritto del Lavoro e Bancario.

Quella che si può definire la sua prima svolta in ambito lavorativo risale al 2007, quando è diventata coordinatrice per Forza Italia nella sua città, Benevento. In quel periodo è stata anche al centro del gossip per il suo rapporto con il presidente di partito Silvio Berlusconi. La donna ha avuto anche qualche riflettore puntato per un evento accaduto sui banchi di Montecitorio: uno scambio di bigliettini tra lei, il leader di Forza Italia e la collega Gabriella Giammanco.

La donna, dal 2011, è sposata con il deputato pugliese del PD, ora Ministro, Francesco Boccia. Il matrimonio è stato celebrato il 23 dicembre del 2011 e, a meno di un anno di distanza dall’evento, precisamente il 9 giugno del 2012, è nata la loro prima figlia, Gea. La donna, tra le altre cose, ha anche un profilo Instagram di circa 71 mila followers e una grande passione per l’arte, oltre che per la sua famiglia. Il marito, in un’intervista, ha descritto il suo rapporto con la moglie impegnativo, in quanto la donna non è affatto una persona semplice.