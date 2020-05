Chi è Piero De Luca? Conosciamo meglio il primo figlio di Vincenzo De Luca Piero De Luca ha un cognome noto nel panorama politico italiano: ecco chi è il primo figlio di Vincenzo De Luca, la sua carriera e vita privata

Piero De Luca porta con sé un cognome molto conosciuto nel panorama politico italiano. Infatti, è proprio il primo figlio di Vincenzo De Luca, attuale governatore della regione Campania. Data la notorietà del padre, ma anche la sua, qui si parlerà di chi è Piero De Luca, della sua carriera ed anche della vita privata.

Chi è Piero De Luca: età, carriera e vita privata

Piero De Luca è il primo figlio di Vincenzo De Luca. È nato a Cava de Tirreni, in provincia di Salerno, l’11 giugno del 1980, ha attualmente quasi 40 anni. Non è l’unico figlio del polito campano: ha infatti un fratello più piccolo di nome Roberto De Luca. Ha frequentato le scuole a Salerno, dove ha preso il diploma presso il Liceo Classico Torquato Tasso.

Finito il liceo, Piero De Luca si sposta a Napoli, dove si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli. Si laurea nel 2003. L’argomento della sua tesi rientrava nell’ambito del Diritto Costituzionale e affrontava l’argomento dell’attribuzione del potere Giudiziario tra lo Stato e le Regioni.

Come spesso capita, la specialistica la affronta fuori dall’Italia. Si sposta, infatti, a Bruxelles e frequenta il corso di IEE (Institut d’Etudes Europeennes) all’Università di Libre di Bruxelles. Nel 2006 conclude il suo percorso all’estero, prendendo una specializzazione in Diritto Europeo. Dopo la laurea rimane però a Bruxelles, dove lavora affianco alla direttrice dell’IEE, Professoressa Dony.

Torna poi in Italia e nel 2007 prende un dottorato presso l’Università degli Studi di Napoli in Diritto ed Economia. Nel 2008 si trasferisce a Lussemburgo, dove presta il ruolo di referendario presso la Corte di Giustizia Europea. Tornato in Italia, nel 2018, si candida alle elezioni politiche affianco al Partito Democratico, del quale faceva parte fin dal 2013. Nel 2018, quindi, si candida per entrare a far parte della Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Salerno, arrivando solo terzo.

Per quanto riguarda la vita privata di Piero De Luca, l’uomo è sposato con Laura Zarini, con la quale ha avuto una figlia di nome Mariagrazia. In molti pensano che il ragazzo prenderà il posto del padre.