Chi era Alessandra Spiazzi: ancora in condizioni critiche il figlio 15enne

Una tragedia familiare ha scosso la frazione di Vago di Lavagno, in provincia di Verona. Alessandra Spiazzi, 58 anni, è stata trovata morta nella cucina della sua abitazione, vittima di quello che sembra l’ennesimo femminicidio. La disgrazia è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 20 settembre. Alcuni colpi di arma da fuoco hanno squarciato il silenzio di una comunità, che fino a quel momento appariva tranquilla.

Ennesimo femminicidio in Italia: Alessandra Spiazzi aveva 58 anni

Accanto al corpo senza vita di Alessandra, i soccorritori hanno rinvenuto il figlio di 15 anni, gravemente ferito e ora ricoverato in condizioni critiche presso l’ospedale di Borgo Trento. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la dinamica di quanto accaduto, mentre i carabinieri definiscono il caso come un dramma familiare.

I vicini di casa hanno raccontato di aver udito gli spari e di aver subito allertato le autorità. Tuttavia, per la donna non c’era più nulla da fare. La scena trovata dai soccorritori del 118 era disperata: il giovane, in una pozza di sangue, lottava per la sua vita. La famiglia Spiazzi-Feltre era conosciuta e attivamente coinvolta nel sociale.

Le prime indagini non escludono alcuna ipotesi, ma le fonti ufficiali hanno chiarito che il marito di Alessandra, Luciano Feltre, vigile del fuoco di 60 anni, non è coinvolto nel dramma. È stato definito una “persona informata sui fatti” e non un sospettato. Resta da capire cosa abbia portato a un’escalation così tragica in una famiglia apparentemente integra e impegnata nella comunità.

Alessandra Spiazzi, centralinista di un call center in pensione, era anche presidente dell’associazione “Mamme volenterose di Lavagno“, che combatte contro ogni forma di violenza. Un impegno che la famiglia ha sempre portato avanti, insieme alla partecipazione attiva alle attività parrocchiali.

Il sindaco di Lavagno, Matteo Vanzan, ha espresso il suo dolore per la situazione, annunciando che il giorno del funerale sarà dichiarato lutto cittadino. Inoltre, ha annullato un evento musicale previsto per quella sera, a testimonianza della gravità e della tristezza che hanno colpito la comunità.

Gli investigatori stanno ora cercando di raccogliere informazioni utili da chi ha vissuto accanto alla famiglia, mentre gli esperti della scientifica continuano il loro lavoro di refertazione. Cosa sia successo davvero è avvolto nel mistero ma le urla provenienti dall’abitazione, segnalate dai vicini, aprono uno scenario terribile che si è concluso nei peggiori dei modi.