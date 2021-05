Chi l’ha visto è tornato a parlare del caso di Denise Pipitone durante l’ultima puntata. Sono molti i dettagli che man mano stanno emergendo dalle indagini fatte dalla stessa trasmissione. Dettagli che fanno capire tutti gli sbagli commessi dopo la scomparsa della bambina.

Federica Sciarelli ha mostrato in diretta tv l’interrogatorio fatto a Battista della Chiave dall’interprete della Procura. L’uomo sordomuto è stato l’unico che dichiarò di aver visto la piccola Denise sul motorino. Ma sembrerebbe proprio che le sue parole non furono interpretate nel modo corretto.

Credit: Chi l’ha visto

Chi l’ha visto è ricorso all’aiuto di un’esperta del linguaggio dei segni e di un uomo sordo dalla nascita e che conosce moltissimi dialetti. Dopo aver visto quasi un’ora di interrogatorio, i due hanno dato un’interpretazione completamente diversa del racconto di Battista della Chiave. Come si capisce dal video, l’incaricata dalla Procura non riesce sempre a capire e a farsi capire dall’uomo.

Denise Pipitone portata su una barca?

L’anziano sordomuto quel giorno raccontò di aver visto Denise, di averla vista piangere, mangiare e dormire e da come lo raccontava, sembrava proprio che era stato lui stesso ad occuparsi di lei. Non solo, Battista ha poi detto di aver visto un uomo con la bambina su uno scooter, recarsi verso il cavalcavia, gettare il motorino in mare, raggiungere una barca e poi andare via. Ha descritto un uomo riccioluto e con la barba. La bambina è stata portata su quella barca e poi nascosta sotto una coperta.

Questo è il racconto di Battista della Chiave secondo gli esperti incaricati dalla trasmissione Chi l’ha visto. Giacomo Frazzitta era collegato con Federica Sciarelli ed è rimasto davvero sorpreso da quanto si è ritrovato a vedere. Un lavoro che andava fatto 17 anni fa. Un lavoro per il quale ha ringraziato la trasmissione.

Alla testimonianza dell’anziano sordomuto non è stata data la giusta importanza e purtroppo oggi Battista della Chiave non c’è più.