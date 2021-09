Nuove intercettazioni mostrate durante l’ultima puntata del programma tv Chi l’ha visto, condotto da Federica Sciarelli. Le tre donne Corona, nonna madre e figlia, sono state intercettate dai Carabinieri negli ultimi mesi di indagini.

Mentre il legale di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, parlava in diretta tv ad Ore 14, il programma condotto da Milo Infante, Anna Corona, sua madre e la figlia Jessica Pulizzi avevano la tv accesa. L’avvocato ribadiva che ci sono 4 persone che sanno la verità e che continuano a rimanere in silenzio.

La prima a parlare è proprio la nonna. Si riferisce ad un certo Asparino e al fatto che sia sempre “appeso”. Jessica Pulizzi sottolinea che basta parlare con tale Asparino e Anna Corona esordisce dicendo che bisogna tenerlo dalla loro parte. La nonna infine pronuncia una frase che attira l’attenzione dei Carabinieri: “E che ha… Pure lui l’ha presa“.

Chi è Asparino? Si riferivano forse a Gaspare Ghaleb, l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi e l’unico condannato per false dichiarazioni sul caso di Denise Pipitone?

Dopo la trascrizione da parte degli agenti, il tutto viene presentato in Procura e gli inquirenti decidono di convocare Ghaleb. Quest’ultimo però nega di essere Asparino e dopo altre indagini dei Ris sulle intercettazioni, la frase pronunciata dalla madre di Anna Corona non viene confermata.

Chi l’ha visto: chiesta l’archiviazione dei due indagati

Dopo la richiesta di archiviazione sui due indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, tutti si domandano cosa accadrà adesso e se le indagini sulla scomparsa della bambina continueranno. Diversi testimoni hanno accusato i due di essere coinvolti nel sequestro di Denise, ma tutte le dichiarazioni si sono alla fine rivelate false dopo mesi di indagini.

Una delle donne che ha testimoniato contro l’ex moglie di Piero Pulizzi, dichiarando di averla vista in hotel con una bambina il 1 settembre del 2004, ha poi ammesso di aver mentito. Ha dichiarato di essersi comportata così per via del grande clamore mediatico e del bisogno di fare qualcosa per contribuire al ritrovamento di Denise Pipitone. Ha ritratto la sua testimonianza, ma è stata denunciata per false dichiarazioni.

