Chi l’ha Visto, Piera Maggio rompe il silenzio sulla ragazza russa

Sarebbe un colpo di scena inaudito, ormai da giorni non si fa altro che parlare della ragazza russa che dice di essere stata rapita da piccola. La somiglianza con Denise Pipitone per qualcuno è molto evidente, ma che ne pensa Piera Maggio?

La mamma di Denise Pipitone, la bimba rapita da piccola, ha rotto il silenzio nel salotto di Chi l’ha Visto, da Federica sciaerlli, la donna ha deciso di commentare per la prima volta l’episodio. La donna, in convalescenza da un intervento, ha mandato un audio alla redazione:

Siamo cautamente speranzosi, ma senza illuderci più di tanto. Anche perché le segnalazioni passate ci hanno dimostrato che l’illusione non porta a nulla. In questi casi ovviamente l’unica cosa da fare è chiedere che venga fatto il DNA ed è quello che noi chiederemo. L’unica soluzione per fugare ogni dubbio, Mi preme dire che vogliamo ringraziare quanti in questo momento ci sono vicini e solidali, questo ci fa capire quante persone amano Denise e non l’hanno dimenticata. Questo a noi ci riempie il cuore.

Ma cosa fa pensare che la ragazza sia davvero Denise Pipitone? La segnalazione è arrivata proprio alla redazione di Federica Sciarelli, dove come spiega la stessa conduttrice, una telespettatrice ha dichiarato.

Una nostra telespettatrice ci dice che a Mosca c’è una giovane donna che è stata rapita quando era una bimba e che somiglia tantissimo a Piera Maggio. La bambina è stata trovata in un campo nel 2005 ed oggi ha la stessa età che avrebbe Denise Pipitone. Non sa chi sia la sua mamma ed è per questo che è andata in tv a far vedere il suo volto”

Ed effettivamente, la somiglianza tra la ragazza e Piera Maggio è evidente, tuttavia, non basta. Ora, la donna ha richiesto gli esami del DNA per capire se davvero può essere lei la figlia. La donna negli anni ha perso le speranze e comprensibilmente ora, non vuole illudersi.